Врачи рассказали о состоянии раненых при нападении на школу в Бурятии

Министр здравоохранения Республики Бурятия Дамбинима Самбуев рассказал РБК о состоянии здоровья пострадавших в результате нападения с топором на школу в Улан-Удэ.

«Операцию делали всем, там глубокие раны, ушивали. Состояние у четверых детей стабилизировалось, всем раны зашиты. Мы довели этих четверых до состояния отсутствия угрозы жизни», — заявил он.

По словам Самбуева, одна из девочек находится в тяжелом состоянии.

Министр отметил, что подозреваемому в нападении также была проведена операция. «Тоже ему делали операцию, сам себя поранил», — добавил Самбуев.

Видео: Байкал Медиа Консалтинг / ВКонтакте

Утром 19 января 15-летний подросток напал на учеников школы №5 в Улан-Удэ. Он был вооружен бутылкой с зажигательной смесью и топором. После того как он бросил «коктейль Молотова» в класс, ученики начали выбегать из кабинета. Подросток принялся наносить удары детям. В результате произошедшего, по уточненным данным, пострадали семь человек, включая учительницу русского языка. В ходе задержания подросток пытался совершить самоубийство. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних).