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Меняйло сравнил нападения в школах Перми и Бурятии с игрой «Синий кит»
Общество, 11:22
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Меняйло сравнил нападения в школах Перми и Бурятии с игрой «Синий кит»
Напавший на детей в школе Улан-Удэ подросток мог состоять в закрытой группе в социальной сети, сообщил полпред президента Сергей Меняйло. Он напомнил о суицидальной игре «Синий кит», распространяемой через соцсети
Сергей Меняйло (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Девятиклассник А., совершивший нападение на учеников седьмого класса в школе в Улан-Удэ, мог состоять в закрытой группе в социальной сети, рассказал полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, передает ТАСС.

По его словам, сейчас правоохранительные органы изучают случаи с нападениями подростков на учеников школы № 127 в Перми и школы № 5 в Улан-Удэ, где учащиеся старших классов нанесли серьезные ножевые ранения ученикам-младшеклассникам, и ищут взаимосвязи между ними.

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«Самое главное — мотив. Предварительно есть информация, что это была закрытая группа в сети. Сейчас устанавливается взаимосвязь со случаем в Перми», — сказал полпред, отметив, что «ребята планировали акцию».

Он также сравнил случаи с нападениями в школах с суицидальной игрой «Синий кит», распространяемой через так называемые группы смерти в социальных сетях. В марте 2017 года детский омбудсмен Анна Кузнецова связала активность подобных групп с резким ростом числа детских суицидов, а в июле Госдума ужесточила закон за склонение детей к суицидам.

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«Мы помним тему «Синий кит» и все остальные. Один сайт закрывается, а другой открывается. Поэтому самое главное — понять мотивы. Если мы их поймем, мы сможем воздействовать на эту ситуацию. Я не сомневаюсь нисколько, но это следствие покажет, что есть организаторы всего этого. Случай не единичный», — сказал Меняйло (цитаты по «РИА Новости»).

Позже в разговоре с РБК Меняйло пояснил, что не утверждает, что подросток из Улан-Удэ состоял в закрытой группе. «Я лишь не исключаю, что он мог состоять в такой группе. Вспомните хотя бы «Синий кит». Все остальные вопросы — к следствию», — рассказал РБК полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло.

Не первый случай

Утром 19 января в Улан-Удэ вооруженный топором 15-летний подросток А. бросил в класс, где шел урок русского языка и литературы, бутылку с зажигательной смесью. Выбегавшим ученикам и преподавателю он наносил удары топором, после чего, как сообщал РБК источник в правоохранительных органах, сам попытался покончить жизнь самоубийством.

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Три семиклассника и преподаватель получили ранения и были доставлены в больницу. В больницу доставили и нападавшего А. — СКР сообщил о его задержании. Позднее в пресс-службе Минобрнауки Бурятии уточнили, что всего в результате нападения пострадали семь человек. «Получается [среди госпитализированных] пять детей, шестой — это сам нападавший, седьмой — учитель», — рассказали в пресс-службе. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, уточнили в ведомстве.

За четыре дня до этого инцидента в пермской школе № 127 произошел похожий случай. Два девятиклассника, А. и Л., вооружились ножами и напали на учеников четвертого​ класса. После этого они попытались убить друг друга.

Подростки из Перми были подписаны в социальной сети «ВКонтакте» на группы «Колумбайн», связанные с событиями в американской школе Columbine High School в Колорадо, где в 1999 году учащиеся убили 13 своих одноклассников, а затем покончили с собой.

После случаев в Перми и Улан-Удэ вопрос о пропаганде в соцсетях среди подростков насильственных действий решили обсудить в Госдуме. Так, например, свои предложения намерены внести единнороссы. Депутат от Пермского края Андрей Сапко предложит изучить зарубежный опыт по регулированию интернета для детей, сообщил РБК первый замруководителя фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев.

По его словам, парламентарии также готовы поддержать предложения Росгвардии об ужесточении требований к охране школ частными предприятиями.

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин сообщил РБК, что намерен потребовать закрытия в социальных сетях групп, посвященных движению «колумбайнеров»: «Я всегда высказывался за максимально возможную свободу в интернете, но здесь мы сталкиваемся с угрозой нашим детям». 

По его словам, контент некоторых сообществ «ВКонтакте» усугубляет психоэмоциональное состояние агрессивных и меланхоличных подростков, а также тех, у кого «наблюдается психическая неуравновешенность». «Колумбайнерам» в российском интернете не место», — сказал Рашкин. Депутат уже направил обращение в Роскомнадзор с требованием проверить группы «ВКонтакте» на соответствие российскому законодательству.

В результате происшествия в Перми пострадали 15 человек: 14 школьников (с учетом нападавших) и преподаватель. Учитель труда Наталья Шагулина, один из нападавших и десятилетний мальчик получили тяжелые ранения и попали в реанимацию. Еще восемь школьников попали в краевую детскую больницу в состоянии средней тяжести.

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По словам уполномоченной по правам ребенка​ в Пермском крае Светланы Денисовой, учительница получила 17 ранений.

Оба напавших на пермскую школу подростка были задержаны. Суд арестовал их на два месяца — пока они находятся в больнице, однако будут переведены в СИЗО, как только врачи разрешат это сделать.

Авторы: Наталья Демченко, Дмитрий Окрест.
Теги: нападение , школы , Пермь , Бурятия , «группы смерти»
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