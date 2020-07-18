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Пандемия коронавируса ,  
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 14 млн человек

За четыре дня число заразившихся коронавирусом в мире выросло на 1 млн человек и превысило 14 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. За день заболевание выявили у рекордного числа людей — 237,7 тыс. человек
Фото: Marco Bello / Reuters
Фото: Marco Bello / Reuters

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 млн, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.

За четыре дня число заразившихся в мире выросло на 1 млн: 13 млн случаев было зарегистрировано 13 июля. С начала месяца заболевших COVID-19 стало больше на 4 млн человек.

За сутки в мире выявили 237,7 тыс. новых заразившихся, что стало рекордным приростом с начала пандемии, сообщила Всемирная организация здравоохранения. По словам ее представителя в России Мелиты Вуйнович, наблюдаемый глобальный и быстрый прирост числа заболевших — это все еще продолжение первой волны пандемии, «которая идет практически по второму пику».

Больше всего заразившихся приходится на США — 3,63 млн человек. Следом за ними идут Бразилия и Индия с 2 млн и 1 млн инфицированных соответственно. Россия по этому показателю занимает четвертое место, в ней зарегистрировано 758 тыс. случаев заболевания COVID-19. Пятерку лидеров замыкает Перу, где выявили 345,5 тыс. заразившихся.

ВОЗ выявила рекордный суточный прирост заразившихся COVID-19
Общество
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тыс. человек. В США умерли 139,1 тыс. заразившихся, в Бразилии и Великобритании — 77,8 тыс. и 45,3 тыс. человек соответственно. Россия по этому показателю находится на 12-м месте. В ней от COVID-19 скончались более 12 тыс. человек.

В то же время испытания вакцины от коронавируса в мире еще продолжаются. Власти Великобритании, а позднее и спецслужбы США и Канады 16 июля заявили, что хакерская группировка APT29, за которой якобы стоят российские спецслужбы, пыталась украсть данные по вакцине от COVID-19. В Кремле причастность России к этим атакам опровергли, назвав обвинения голословными.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, вакцину от коронавируса в России могут зарегистрировать в августе. Ее испытаниями в стране занимаются три учреждения — вирусологический научный центр «Вектор», находящийся около Новосибирска, петербургский Институт вакцин и сывороток ФМБА и московский центр им. Н. Ф. Гамалеи, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова.

Помимо этого, в России начались испытания и зарубежных вакцин от COVID-19. Три таких препарата проверят на добровольцах в петербургском НИИ гриппа им. Смородинцева, сообщил и.о. директора института Дмитрий Лиознов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус
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