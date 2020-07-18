Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 14 млн человек

За четыре дня число заразившихся коронавирусом в мире выросло на 1 млн человек и превысило 14 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. За день заболевание выявили у рекордного числа людей — 237,7 тыс. человек

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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 млн, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.

За четыре дня число заразившихся в мире выросло на 1 млн: 13 млн случаев было зарегистрировано 13 июля. С начала месяца заболевших COVID-19 стало больше на 4 млн человек.

За сутки в мире выявили 237,7 тыс. новых заразившихся, что стало рекордным приростом с начала пандемии, сообщила Всемирная организация здравоохранения. По словам ее представителя в России Мелиты Вуйнович, наблюдаемый глобальный и быстрый прирост числа заболевших — это все еще продолжение первой волны пандемии, «которая идет практически по второму пику».

Больше всего заразившихся приходится на США — 3,63 млн человек. Следом за ними идут Бразилия и Индия с 2 млн и 1 млн инфицированных соответственно. Россия по этому показателю занимает четвертое место, в ней зарегистрировано 758 тыс. случаев заболевания COVID-19. Пятерку лидеров замыкает Перу, где выявили 345,5 тыс. заразившихся.