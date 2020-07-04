Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 млн

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Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 11 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Всего в мире коронавирусом заразились 11 045 713 человек.

Наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в США (2 793 034 заразившихся). Следом идут Бразилия (1 539 081) и Россия (666 941). На четвертом месте по количеству заболевших находится Индия (625 544), замыкает пятерку лидеров Перу (295 599).

Из-за коронавируса во всем мире скончались 524 577 человек. Больше всего смертей зафиксировано в США, где из-за COVID-19 умерли 129 430 человек. На втором месте по этому показателю находится Бразилия (61 884), на третьем — Великобритания (44 216).