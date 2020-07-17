Мурашко назвал сроки регистрации вакцины от коронавируса

Фото: пресс-служба Первого МГМУ им.И.М.Сеченова / ТАСС

Первую отечественную вакцину от коронавируса, которую разработал исследовательский центр Минздрава имени Н.Ф. Гамалеи, могут зарегистрировать в августе. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Думаю, что первая регистрация (вакцины) будет где-то в августе», — уточнил он.

Мурашко отметил, что испытания препарата показывают хорошие результаты.

Ранее директор центра Александр Гинцбург говорил, что процесс регистрации вакцины продлится до 2–4 августа. После этого Росздравнадзор должен выдать разрешение на гражданский оборот, и к 14–15 августа небольшое количество вакцины сможет поступить в оборот.