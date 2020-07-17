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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко назвал сроки регистрации вакцины от коронавируса

Фото: пресс-служба Первого МГМУ им.И.М.Сеченова / ТАСС
Фото: пресс-служба Первого МГМУ им.И.М.Сеченова / ТАСС

Первую отечественную вакцину от коронавируса, которую разработал исследовательский центр Минздрава имени Н.Ф. Гамалеи, могут зарегистрировать в августе. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Думаю, что первая регистрация (вакцины) будет где-то в августе», — уточнил он.

Мурашко отметил, что испытания препарата показывают хорошие результаты.

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Ранее директор центра Александр Гинцбург говорил, что процесс регистрации вакцины продлится до 2–4 августа. После этого Росздравнадзор должен выдать разрешение на гражданский оборот, и к 14–15 августа небольшое количество вакцины сможет поступить в оборот.

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12 июля Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова и Минобороны сообщили о выписке добровольцев, участвовавших в испытаниях экспериментальной вакцины центра Гамалеи. У добровольцев не зафиксировали негативных последствий для здоровья кроме повышения температуры в первые дни после использования препарата.

Теги: Михаил Мурашко, вакцина, коронавирус
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