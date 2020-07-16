Британия обвинила Россию в попытке украсть данные по вакцине от COVID-19

Фото: Jane Barlow / PA / AP

Власти Великобритании обвинили российскую разведку в попытке украсть данные по разработке вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC).

По его данным, кибератакам подверглись несколько учреждений в ряде стран. Перечислить названия и количество атакованных учреждений в NCSC отказались из соображений безопасности.

По версии британской стороны, ответственность за попытку украсть данные несет хакерская группа APT29, которая «почти наверняка» контролируется российской разведкой. Эта группа также носит названия Cozy Bear или The Dukes, заявляют в Лондоне.

Материал дополняется.