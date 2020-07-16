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Британия обвинила Россию в попытке украсть данные по вакцине от COVID-19

Фото: Jane Barlow / PA / AP
Фото: Jane Barlow / PA / AP

Власти Великобритании обвинили российскую разведку в попытке украсть данные по разработке вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC).

По его данным, кибератакам подверглись несколько учреждений в ряде стран. Перечислить названия и количество атакованных учреждений в NCSC отказались из соображений безопасности.

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По версии британской стороны, ответственность за попытку украсть данные несет хакерская группа APT29, которая «почти наверняка» контролируется российской разведкой. Эта группа также носит названия Cozy Bear или The Dukes, заявляют в Лондоне.

Материал дополняется.

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Источник: JHU
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Автор: Михаил Юшков
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