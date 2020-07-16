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Еще две страны обвинили Россию в краже данных о вакцине от коронавируса

Здание агентства национальной безопасности (АНБ) США
Здание агентства национальной безопасности (АНБ) США (Фото: NSAUSGov / Facebook)

Еще две страны — США и Канада — обвинили Россию в попытке украсть данные о разработке вакцин от COVID-19. Агентство национальной безопасности (АНБ) США обвинило Россию в кибератаке с этой целью, аналогичное заявление сделал канадский Центр безопасности коммуникаций (Cyber Center), подчиняющийся Минобороны страны.

В заявлении АНБ говорится о хакерской группировке APT29 (другие названия — CozyBear и The Dukes), якобы связанной с российскими спецслужбами. В США утверждают, что киберпреступники «могут похищать информацию и интеллектуальную собственность, связанные с разработкой и тестированием вакцин против COVID-19».

Канадский Cyber Center утверждает, что вышеназванные хакерские группы ответственны за «эту злонамеренную деятельность и почти наверняка действуют как часть российских разведывательных служб».

Британия обвинила Россию в попытке украсть данные по вакцине от COVID-19
Технологии и медиа
Фото: Jane Barlow / PA / AP

В представленных канадской спецслужбой технических рекомендациях говорится, что APT29 использовал в 2020 году для кражи информации вредоносные программы WellMess и WellMail.

Ранее, 16 июля, с обвинениями в адрес Москвы о попытках украсть данные о разработке вакцины от коронавирусной инфекции выступил Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC).

В Кремле обвинения назвали голословными. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва не имеет никакого отношения к взломам данных фармакологических компаний и не приемлет подобные обвинения.

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Теги: коронавирус, вакцина, США, Канада
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