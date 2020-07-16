Кремль назвал голословными обвинения Лондона в краже данных о вакцине

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

К Кремле не располагают информацией о том, кто мог бы пытаться взломать британские фармкомпании, а обвинения России в попытке вмешаться в парламентские выборы в Великобритании в 2019 году являются голословными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Можем сказать одно — Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения», — сказал Песков. По его словам, Москва не приемлет такие обвинения, «ровно как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы 2019 года».

Ранее 16 июля Bloomberg со ссылкой на Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) сообщил, что несколько организаций Великобритании, Канады и США, занимающихся разработкой вакцины от коронанвирусной инфекции, подверглись хакерским атакам. Как пишет издание, британские власти полагают, что за взломами стоит хакерская группировка APT29, которая «почти наверняка» контролируется российской разведкой.

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