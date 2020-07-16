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Пандемия коронавируса ,  
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Институт гриппа начал испытывать зарубежные вакцины от коронавируса

Россия участвует в «мультицентровом исследовании» вакцин от коронавируса, на добровольцах испытают три зарубежных препарата, сообщили в НИИ гриппа. Российскую вакцину тоже протестируют за границей — на Ближнем Востоке
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге начнет испытания зарубежных вакцин от коронавируса на добровольцах. Об этом сообщил и.о. директора НИИ Дмитрий Лиознов, передает ТАСС.

По его словам, Россия вместе с рядом стран участвует в «мультицентровом исследовании» этих вакцин, которое позволит оценить их эффективность.

«Наш институт приступает сейчас к клиническим исследованиям трех зарубежных вакцин. Это как раз третья фаза. Эти вакцины прошли первые исследования, показали свою безопасность. Там несколько десятков и даже сотен человек были привиты, вакцины были безопасны, они показали иммунологический ответ. И сейчас это уже исследование [проходит] на тысячах [человек]», — сказал Лиознов.

Добровольцы сообщили о побочных эффектах при испытании вакцины от COVID
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Фото: Первый МГМУ им.И.М.Сеченова / ТАСС

Россия разрабатывает и свою вакцину от коронавируса. Ее испытаниями занимаются три учреждения — вирусологический научный центр «Вектор» близ Новосибирска, петербургский Институт вакцин и сывороток ФМБА и московский центр им. Н. Ф. Гамалеи, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова.

В московском центре вторая фаза тестирования препарата завершится 3 августа. Следующий этап испытаний полученной вакцины будет проходить не только в России, но и в других странах, в том числе на Ближнем Востоке, в Саудовской Аравии, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Кроме того, разработчики вакцины ведут переговоры с другими странами не только по испытаниям российской вакцины, но и по ее производству. На финальном этапе по подписанию соответствующего соглашения сейчас находятся пять стран, сказал Дмитриев.

Автор: Виктория Полякова
Теги: вакцина, коронавирус
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