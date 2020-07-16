Институт гриппа начал испытывать зарубежные вакцины от коронавируса

Россия участвует в «мультицентровом исследовании» вакцин от коронавируса, на добровольцах испытают три зарубежных препарата, сообщили в НИИ гриппа. Российскую вакцину тоже протестируют за границей — на Ближнем Востоке

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Научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге начнет испытания зарубежных вакцин от коронавируса на добровольцах. Об этом сообщил и.о. директора НИИ Дмитрий Лиознов, передает ТАСС.

По его словам, Россия вместе с рядом стран участвует в «мультицентровом исследовании» этих вакцин, которое позволит оценить их эффективность.

«Наш институт приступает сейчас к клиническим исследованиям трех зарубежных вакцин. Это как раз третья фаза. Эти вакцины прошли первые исследования, показали свою безопасность. Там несколько десятков и даже сотен человек были привиты, вакцины были безопасны, они показали иммунологический ответ. И сейчас это уже исследование [проходит] на тысячах [человек]», — сказал Лиознов.

Россия разрабатывает и свою вакцину от коронавируса. Ее испытаниями занимаются три учреждения — вирусологический научный центр «Вектор» близ Новосибирска, петербургский Институт вакцин и сывороток ФМБА и московский центр им. Н. Ф. Гамалеи, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова.