За сутки в России от коронавируса умерли 186 человек
За прошедшие сутки в России умерли 186 заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Суточное количество жертв коронавируса растет третий день подряд. Накануне в стране от COVID-19 умерли 167 человек. Всего по состоянию на 17 июля в стране зафиксировано 12 123 смертельных исхода.
На первых местах по числу жертв коронавирусной инфекции находятся Москва (4271), Санкт-Петербург (1728) и Московская область (1043). Вслед за ними в списке регионов идут:
- Дагестан (422 умерших);
- Нижегородская область (325);
- Красноярский край (256);
- Свердловская область (188).
- Ростовская область (178).