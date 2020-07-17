За сутки в России от коронавируса умерли 186 человек

Число жертв эпидемии в России превысило 12 тыс. Санкт-Петербург по суточному числу умерших более чем в два раза обогнал Москву

Фото: АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России умерли 186 заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Суточное количество жертв коронавируса растет третий день подряд. Накануне в стране от COVID-19 умерли 167 человек. Всего по состоянию на 17 июля в стране зафиксировано 12 123 смертельных исхода.

На первых местах по числу жертв коронавирусной инфекции находятся Москва (4271), Санкт-Петербург (1728) и Московская область (1043). Вслед за ними в списке регионов идут:

Дагестан (422 умерших);

Нижегородская область (325);

Красноярский край (256);

Свердловская область (188).

Ростовская область (178).