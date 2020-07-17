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За сутки в России от коронавируса умерли 186 человек

Число жертв эпидемии в России превысило 12 тыс. Санкт-Петербург по суточному числу умерших более чем в два раза обогнал Москву
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России умерли 186 заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Суточное количество жертв коронавируса растет третий день подряд. Накануне в стране от COVID-19 умерли 167 человек. Всего по состоянию на 17 июля в стране зафиксировано 12 123 смертельных исхода.

На первых местах по числу жертв коронавирусной инфекции находятся Москва (4271), Санкт-Петербург (1728) и Московская область (1043). Вслед за ними в списке регионов идут:

  • Дагестан (422 умерших);
  • Нижегородская область (325);
  • Красноярский край (256);
  • Свердловская область (188).
  • Ростовская область (178).

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Санкт-Петербург обогнал Москву по суточному количеству умерших. За сутки в городе от инфекции скончались 30 человек против 13 в столице. В лидерах по суточному количеству жертв также Архангельская область (13), Московская (10) и Свердловская (девять) области.

В России за сутки выявили 6,4 тыс. заражений коронавирусом
Общество
Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире от коронавируса умерли более 590 тыс. человек. В тройке стран лидеров по числу жертв пандемии находятся США (138,3 тыс. человек), Бразилия (76,6 тыс.) и Великобритания (45,2 тыс.). Россия находится на 11-м месте среди всех стран по числу погибших.

Авторы: Георгий Тадтаев, Анастасия Батманова
Теги: пандемия, коронавирус
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