Число зараженных COVID-19 в мире превысило 13 млн человек

Число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 13 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 00:15 мск заболевание подтвердили у 13 006 764 человек.

Университет зарегистрировал отметку в 10 млн зараженных 28 июня, 11 млн — 4 июля, 12 млн — 9 июля. С начала месяца число заболевших COVID-19 выросло на 3 млн человек.

В тройку стран с наибольшим числом подтвержденных случаев инфицирования входят США (3,3 млн человек), Бразилия (1,8 млн) и Индия (878 тыс.). Россия находится на четвертом месте (732,5 тыс. зараженных по данным Университета и 733,6 тыс. по оценкам оперативного штаба). Пятерку лидеров замыкает Перу, где выявили 330 тыс. случаев заболевания.

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