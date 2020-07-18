Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 71,71 (+0,48) Инвестиции, 17 июл, 14:35
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 81,68 (+0,45) Инвестиции, 17 июл, 14:35
Гидрометцентр сообщил о возвращении лета в Москву Общество, 01:55 СПЧ попросило Минюст разъяснить статус «массовых одиночных пикетов» Общество, 01:50 Специалисты по безопасности сообщили о захвате судна в Гвинейском заливе Общество, 01:33 В ЕС выразили беспокойство из-за санкций против «Северного потока — 2» Политика, 00:59 В убийстве и расчленении бизнесмена в Нью-Йорке заподозрили его помощника Общество, 00:53 S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB- Экономика, 00:38 В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом Общество, 00:27 Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Pro, 00:18 Студенческие стипендии могут поднять до уровня МРОТ Общество, 17 июл, 23:57 Минтранс указал властям Якутии на непродуктивный «фирменный стиль» Бизнес, 17 июл, 23:29 Ученые изучили сыпь у заразившихся коронавирусом Общество, 17 июл, 23:25 Спад экономики России сократился в два раза за два месяца Экономика, 17 июл, 23:01 Синод РПЦ сменил главу Перервинской семинарии из-за нарушений в пандемию Общество, 17 июл, 22:43 Один человек пострадал при взрыве у станции метро «Шулявская» в Киеве Общество, 17 июл, 22:38
Общество ,  
0 

СПЧ попросило Минюст разъяснить статус «массовых одиночных пикетов»

Совет по правам человека попросил Минюст разъяснить статус «массовых одиночных пикетов» во время пандемии коронавируса. Риск заражения «в заполненных автозаках» намного выше, чем на пикете на открытом воздухе, отметили в нем
Фото: Андрей Васильев / ТАСС
Фото: Андрей Васильев / ТАСС

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросил Минюст разъяснить правовой статус «массовых одиночных пикетов», которые проводят граждане в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе СПЧ «Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина».

Речь идет об одиночных пикетах, проводившихся в Москве с 28 по 31 мая после ареста специального корреспондента «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, указано в докладе СПЧ.

«Сотрудники полиции, трактуя данные пикеты как массовые мероприятия, проведение которых запрещено в период режима повышенной готовности, проводили задержания граждан с доставлением в отделы полиции. Очевидно, что нахождение граждан в заполненных автозаках в течение нескольких часов создало более высокие риски заражения COVID-19, чем их стояние в одиночных пикетах на открытом воздухе», — заявили в СПЧ.

В связи с этим Совет по правам человека попросил уполномоченные органы государственной власти, в том числе Минюст и судебные органы, «дать разъяснения относительно правового статуса «массовых одиночных пикетов», а также статуса граждан, находящихся в «очереди на одиночный пикет», указано в докладе.

Москалькова напомнила о разнице пикета и митинга
Общество
Журналист Александр Плющев во время серии одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара у здания Главного управления МВД РФ по городу Москве

Журналисты, общественники и правозащитники 26 мая вышли на пикеты к зданию главного управления МВД Москвы на Петровке в поддержку арестованных основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора Игоря Худякова. Участников акции, в том числе Азара, задержали.

После этого журналисты и правозащитники организовали серию пикетов уже в поддержку самого Азара. В ходе них были задержаны главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и журналисты радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. Вышедших на пикет в поддержку Азара активистов тогда задержали и в Санкт-Петербурге, сообщал «Коммерсантъ-СПб».

В МВД, объясняя задержания, тогда напомнили, что из-за эпидемии коронавируса в Москве запрещены любые публичные мероприятия, в том числе и одиночные пикеты. На свободу из спецприемника Азар вышел 7 июня, после того как провел в нем десять суток назначенного ему судом административного ареста.

После этого в Москве прошло еще несколько серий одиночных пикетов. В начале июля журналисты провели в столице пикеты в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой. На улицы они вышли после того, как прокурор запросил для Прокопьевой шесть лет лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма. В итоге суд приговорил журналистку к штрафу 500 тыс. руб.

Задержания на акции в поддержку журналиста Ивана Сафронова. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Во время пикетов в ее поддержку было задержано 17 человек, сообщал Азар. Его самого позднее отпустили из полиции с обязательством о явке в ОВД для составления протокола по 8-й части 20.2 КоАП. По этой статье Азару вменяется повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга.

Задержания также прошли 7 июля во время пикетов в поддержку журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого ФСБ заподозрила в госизмене. На них полиция задержала около 20 журналистов, большую часть из которых отпустили из полиции после составления протоколов.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Совет по правам человека, одиночные пикеты
Материалы по теме
Плющева, Фельгенгауэр и Смирнова оштрафовали за пикеты во время изоляции
Общество
Депутата Галямину оштрафовали на 200 тыс. руб. за пикет в поддержку Азара
Общество
На Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter