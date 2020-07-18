СПЧ попросило Минюст разъяснить статус «массовых одиночных пикетов»

Совет по правам человека попросил Минюст разъяснить статус «массовых одиночных пикетов» во время пандемии коронавируса. Риск заражения «в заполненных автозаках» намного выше, чем на пикете на открытом воздухе, отметили в нем

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Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросил Минюст разъяснить правовой статус «массовых одиночных пикетов», которые проводят граждане в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе СПЧ «Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина».

Речь идет об одиночных пикетах, проводившихся в Москве с 28 по 31 мая после ареста специального корреспондента «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, указано в докладе СПЧ.

«Сотрудники полиции, трактуя данные пикеты как массовые мероприятия, проведение которых запрещено в период режима повышенной готовности, проводили задержания граждан с доставлением в отделы полиции. Очевидно, что нахождение граждан в заполненных автозаках в течение нескольких часов создало более высокие риски заражения COVID-19, чем их стояние в одиночных пикетах на открытом воздухе», — заявили в СПЧ.

В связи с этим Совет по правам человека попросил уполномоченные органы государственной власти, в том числе Минюст и судебные органы, «дать разъяснения относительно правового статуса «массовых одиночных пикетов», а также статуса граждан, находящихся в «очереди на одиночный пикет», указано в докладе.