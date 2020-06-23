Москалькова напомнила о разнице пикета и митинга

Даже во время эпидемии пикеты не могут приравниваться к митингам, их разница зафиксирована в законе. Татьяна Москалькова напомнила об этом, комментируя задержание журналиста Ильи Азара во время пикета в Москве

Журналист Александр Плющев во время серии одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара у здания главного управления МВД РФ по городу Москве (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова провела встречу с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович. В ходе беседы, затронув тему задержания журналиста и муниципального депутата Ильи Азара, Москалькова подтвердила, что одиночное пикетирование нельзя приравнивать к митингу даже в условиях эпидемии коронавируса, передает «Интерфакс».

Миятович обратила внимание Москальковой на ситуацию с задержанием Азара и других общественников, которые вышли на одиночные пикеты в Москве к зданию ГУ МВД в знак протеста против ареста основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора этого паблика Игоря Худякова.

«Возник спор о статусе пикетирования во время пандемии. И мы высказали свою точку зрения насчет пикетирования: закон должен соблюдаться в том его понимании, в котором авторы его закрепили в законе и как подписал президент. И здесь не может быть отступлений, и пикет не может рассматриваться как митинг», — заявила она.

Москалькова подчеркнула, что аппарат омбудсмена по России был на связи с уполномоченным по правам человека в Москве насчет ситуации с Азаром. «Было обращение от нас в прокуратуру, и было пересмотрено решение о его административном задержании — был сокращен срок», — сказала она.

28 мая суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), назначив ему 15 суток ареста. 5 июля Мосгорсуд сократил срок ареста Азара до десяти суток. 7 июня Азар вышел на свободу.