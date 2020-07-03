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В Москве начались задержания на акции в поддержку журналистки Прокопьевой

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В Москве задержали 17 человек на пикетах в поддержку журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма. Об этом РБК заявил один из задержанных, специальный корреспондент «Новой газеты» и муниципальный депутат района Хамовники Илья Азар.

Ранее о задержании Азара и других участников пикетов сообщал правозащитный проект «ОВД-Инфо». Согласно сообщению ресурса, помимо Азара задержали редактора «Таких дел» Артема Беседина, журналистов Софью Крапоткину, Глеба Струнникова, Кристину Сафонову, Дмитрия Сидорова, активистку «СоцФем Альтернативы» Сыргу Чирадан, пресс-секретаря «Открытой России» Константина Фомина, а также еще девять человек.

О задержаниях также сообщала «Новая газета». По данным издания, речь шла более чем о десяти задержанных. В своем Telegram Илья Азар написал, что его задержали без объяснения причин, как только он начал разворачивать свой плакат для одиночного пикета.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией о задержаниях.

Прокурор запросил 6 лет для журналистки по делу об «оправдании террора»
Общество
Фото: Светлана Прокопьева / Facebook

3 июля прокуратура запросила шесть лет лишения свободы для псковской журналистки «Радио Свобода» Светланы Прокопьевой по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК).

В ноябре 2018 года в своей авторской программе «Минутка просветления» на радиостанции она рассуждала о причинах самоподрыва несовершеннолетнего анархиста в приемной управления ФСБ по Архангельской области. Прокопьева назвала причиной действий подростка произвол силовиков. Она также сравнила его поступок с деятельностью народовольцев в XIX веке.

СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова
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<p>Светлана Прокопьева</p>

Позднее у Прокопьевой дома и в офисе прошли обыски, а в сентябре 2019 года Следственный комитет предъявил ей обвинение по террористической статье. Среди доказательств вины журналистки следствие и обвинение привели данные экспертизы, в которых говорилось, что ее текст был направлен «на формирование положительного отношения к терроризму». Сама Прокопьева заявляла, что ее основной задачей было найти причину, по которой «случилось ненормальное явление».

Совет по правам человека при президенте России требовал прекратить дело в отношении журналистки. Также около 20 изданий опубликовали открытое письмо Прокопьевой, в котором она назвала свое дело «кулаком в лицо каждому журналисту нашей страны».

Теги: Москва, задержание, пикеты, журналист, новости
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