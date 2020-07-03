В Москве начались задержания на акции в поддержку журналистки Прокопьевой

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В Москве задержали 17 человек на пикетах в поддержку журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма. Об этом РБК заявил один из задержанных, специальный корреспондент «Новой газеты» и муниципальный депутат района Хамовники Илья Азар.

Ранее о задержании Азара и других участников пикетов сообщал правозащитный проект «ОВД-Инфо». Согласно сообщению ресурса, помимо Азара задержали редактора «Таких дел» Артема Беседина, журналистов Софью Крапоткину, Глеба Струнникова, Кристину Сафонову, Дмитрия Сидорова, активистку «СоцФем Альтернативы» Сыргу Чирадан, пресс-секретаря «Открытой России» Константина Фомина, а также еще девять человек.

О задержаниях также сообщала «Новая газета». По данным издания, речь шла более чем о десяти задержанных. В своем Telegram Илья Азар написал, что его задержали без объяснения причин, как только он начал разворачивать свой плакат для одиночного пикета.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией о задержаниях.