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Дело Ивана Сафронова ,  
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На Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова

Задержанные вышли на пикеты в поддержку журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого ФСБ заподозрила в госизмене. Большую часть задержанных отпустили из полиции после составления протоколов
Марианна Беленькая во время задержания
Марианна Беленькая во время задержания (Фото: Владислав Шатило / РБК)

На Лубянке, у здания ФСБ прошли одиночные пикеты в поддержку задержанного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» и экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Полиция задержала порядка 20 журналистов, передает корреспондент РБК.

В числе задержанных:

  • телеведущая и политик Ксения Собчак;
  • Кирилл Кривошеев, корреспондент международного отдела «Коммерсанта»;
  • Ольга Чуракова, издание «Проект»;
  • Елена Черненко, «Коммерсантъ»;
  • Полина Никольская, Reuters;
  • Мария Баронова, RT;
  • Юрий Литвиненко, «Ведомости»;
  • Галина Сахаревич, «Батенька, да вы трансформер»;
  • Анастасия Платонова, «Такие Дела»;
  • Марианна Беленькая, «Коммерсантъ»;
  • Алина Дидковская, бывший журналист «Ведомостей»;
  • Кира Дюрягина, «Коммерсантъ»;
  • Александр Черных, «Коммерсантъ»;
  • Дарья Бурлакова, Transparency International, бывшая журналистка «Новой газеты»;
  • Дарья Коржова, бывшая журналистка «Ведомостей»;
  • Анна Зиброва, бывшая журналистка «Коммерсанта» и «Ведомостей»;
  • Лилия Яппарова, спецкор «Медузы»;
  • Никита Могутин, основатель издания Baza.

Также были задержаны координатор «Открытой России» Мария Кузнецова, активист Михаил Самин, активист Алексей Андреев.

Пикеты в поддержку задержанного журналиста Ивана Сафронова. Фоторепортаж
Фотогалерея 

По данным «ОВД-Инфо», всего на 20:30 мск были задержаны 23 человека. Их в автозаках доставили в ОВД Хамовники, ОВД по Мещанскому району и ОВД по Красноселькому району. На них были составлены протоколы по нескольким видам правонарушений: так, на Елену Черненко составили протокол о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации (ст. 20.6.1 КоАП). На Ольгу Чуракову и Киру Дюрягину составили протоколы о нарушении порядка проведения публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Как пишет «Медиазона», из участка также уже отпустили корреспондентов «Коммерсанта» Кирилла Кривошеева и Александра Черных, журналистку Reuters Полину Никольскую и ряд других: на них также составили протоколы о нарушении правил проведения акции (статья 20.2 КоАП).

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Журналиста Ивана Сафронова заподозрили в госизмене. Главное
Общество
Иван Сафронов

Ивана Сафронова сотрудники ФСБ задержали утром 7 июля, в его квартире прошел обыск. В ФСБ утверждают, что он, «выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ». Во время допроса свою вину Сафронов не признал. В «Роскосмосе», где Сафронов с мая 2020 года работает помощником главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, заявили, что задержание журналиста не связано с его работой в корпорации.

Заявление РБК: почему уголовное дело Ивана Сафронова — это очень важно
Общество
Иван Сафронов

По словам одного из его знакомых, Сафронова уже допрашивали в ФСБ во время его работы журналистом. Поводом стала его публикация в марте 2019 года о контракте на поставку в Египет партии новейших российских истребителей Су-35.

Авторы: Юлия Сапронова, Полина Химшиашвили, Инна Сидоркова, Артем Афонский, Наталья Галимова, Евгения Кузнецова, Георгий Тадтаев
Теги: Иван Сафронов, ФСБ, задержания
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Журналиста Ивана Сафронова заподозрили в госизмене. Главное
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Иван Сафронов не признал свою вину в госизмене
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