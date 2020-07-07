На Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова

По данным «ОВД-Инфо», всего на 20:30 мск были задержаны 23 человека. Их в автозаках доставили в ОВД Хамовники, ОВД по Мещанскому району и ОВД по Красноселькому району. На них были составлены протоколы по нескольким видам правонарушений: так, на Елену Черненко составили протокол о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации (ст. 20.6.1 КоАП). На Ольгу Чуракову и Киру Дюрягину составили протоколы о нарушении порядка проведения публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Как пишет «Медиазона», из участка также уже отпустили корреспондентов «Коммерсанта» Кирилла Кривошеева и Александра Черных, журналистку Reuters Полину Никольскую и ряд других: на них также составили протоколы о нарушении правил проведения акции (статья 20.2 КоАП).

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Ивана Сафронова сотрудники ФСБ задержали утром 7 июля, в его квартире прошел обыск. В ФСБ утверждают, что он, «выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ». Во время допроса свою вину Сафронов не признал. В «Роскосмосе», где Сафронов с мая 2020 года работает помощником главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, заявили, что задержание журналиста не связано с его работой в корпорации.

По словам одного из его знакомых, Сафронова уже допрашивали в ФСБ во время его работы журналистом. Поводом стала его публикация в марте 2019 года о контракте на поставку в Египет партии новейших российских истребителей Су-35.