На Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова
На Лубянке, у здания ФСБ прошли одиночные пикеты в поддержку задержанного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» и экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Полиция задержала порядка 20 журналистов, передает корреспондент РБК.
В числе задержанных:
- телеведущая и политик Ксения Собчак;
- Кирилл Кривошеев, корреспондент международного отдела «Коммерсанта»;
- Ольга Чуракова, издание «Проект»;
- Елена Черненко, «Коммерсантъ»;
- Полина Никольская, Reuters;
- Мария Баронова, RT;
- Юрий Литвиненко, «Ведомости»;
- Галина Сахаревич, «Батенька, да вы трансформер»;
- Анастасия Платонова, «Такие Дела»;
- Марианна Беленькая, «Коммерсантъ»;
- Алина Дидковская, бывший журналист «Ведомостей»;
- Кира Дюрягина, «Коммерсантъ»;
- Александр Черных, «Коммерсантъ»;
- Дарья Бурлакова, Transparency International, бывшая журналистка «Новой газеты»;
- Дарья Коржова, бывшая журналистка «Ведомостей»;
- Анна Зиброва, бывшая журналистка «Коммерсанта» и «Ведомостей»;
- Лилия Яппарова, спецкор «Медузы»;
- Никита Могутин, основатель издания Baza.
Также были задержаны координатор «Открытой России» Мария Кузнецова, активист Михаил Самин, активист Алексей Андреев.