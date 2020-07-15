Депутата Галямину оштрафовали на 200 тыс. руб. за пикет в поддержку Азара

Сотрудники полиции задерживают Юлию Галямину, 29 мая 2020г. (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Муниципального депутата Юлию Галямину оштрафовали на 200 тыс. руб. за несанкционированный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара у здания управления МВД на Петровке. Об этом Галямина сообщила РБК.

«У меня штраф в 200 тыс. руб., при том, что я даже не была на пикете, не успела встать с плакатом, меня задержали, пока я давала интервью журналистам», — рассказала депутат.

В пресс-службе Таганского районного суда Москвы сообщили РБК, что постановлением от 15 июля Галямина признана виновной в административном правонарушении по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации пикета), ей назначен административный штраф в 200 тыс. руб.

26 мая журналисты, общественники и правозащитники вышли на пикеты к зданию ГУ МВД Москвы на Петровке в поддержку арестованных ранее основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора Игоря Худякова. Участников акции задержали, среди них был муниципальный депутат и журналист Илья Азар.