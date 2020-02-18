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«Дело 27 июля» ,  
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Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

Суд приговорил фигуранта «московского дела» 21-летнего Андрея Баршая к условному сроку по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии. Баршай вину не признал
Андрей Баршай (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Мещанский суд Москвы приговорил 21-летнего третьекурсника МАИ Андрея Баршая к условному наказанию по обвинению в применении неопасного для жизни насилия к представителю власти (ч.1 ст. 318 УК). Ему назначили срок три года условно. Такое решение вынесла судья Татьяна Изотова, передает корреспондент РБК.

Баршай должен быть освобожден из-под стражи в зале суда, сказано в приговоре.

Рассмотрение дела Баршая заняло два дня. Суд признал его виновным в том, что во время несогласованной акции протеста 27 июля в Москве в районе улицы Рождественка он с разбегу прыгнул на сотрудника ОМОНа Александра Козлова, тем самым причинив ему физическую боль. Козлов, допрошенный в качестве потерпевшего, рассказал суду, что испытал боль, но не обращался за медпомощью, не имеет претензий к Баршаю и полагает, что «каждый может оступиться», сообщала «Медиазона».

Гособвинитель запрашивала для Баршая 3,5 года в колонии.

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Баршай отрицает вину. В суде он рассказал, что во время акции 27 июля обратил внимание на слишком агрессивные действия силовиков, в частности на избиение участника акции Владимира Емельянова, и счел нужным вмешаться. «Мне сложно переносить вид несправедливости, я в этом плане человек чувствительный, и может быть, даже, впечатлительный… Произошла эмоциональная вспышка», — заявил он суду (цитата по «Медиазоне»). При этом Баршай извинился перед сотрудником ОМОНа.

Адвокат Светлана Байтурина предоставляла суду сведения о том, что Баршай страдает хроническим заболеванием почек — пиелонефритом.

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Баршай был задержан почти через два месяца после июльской акции протеста — 14 октября 2019 года одновременно с еще четверыми фигурантами «дела 27 июля» — Егором Лесных, Владимиром Емельяновым, Александром Мыльниковым и Максимом Мартинцовым. Лесных, Мыльников и Мартинцов в декабре получили реальные сроки до трех лет. Емельянов, который является единственным опекуном своих бабушки и прабабушки, — условный.

С июля 2019 года в Москве проходили акции протеста из-за отказа избирательной комиссии допустить к выборам в Мосгордуму основных оппозиционных кандидатов. Две крупнейшие несогласованные акции (27 июля и 3 августа) прошли после обысков у незарегистрированных кандидатов. Митинг 27 июля отличался рекордным числом задержанных: 1074 человека по данным полиции и 1373 по подсчетам проекта «ОВД-Инфо».

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После июльской акции СКР завел дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК). Обвинения по нему были предъявлены нескольким участникам акций, однако затем, в основном, сняты. Тем не менее, 14 человек были осуждены по статье о насилии в отношении полицейских, еще один — студент НИУ ВШЭ и видеоблогер Егор Жуков — по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: приговор, суд
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