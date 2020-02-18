Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

Суд приговорил фигуранта «московского дела» 21-летнего Андрея Баршая к условному сроку по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии. Баршай вину не признал

Андрей Баршай (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Мещанский суд Москвы приговорил 21-летнего третьекурсника МАИ Андрея Баршая к условному наказанию по обвинению в применении неопасного для жизни насилия к представителю власти (ч.1 ст. 318 УК). Ему назначили срок три года условно. Такое решение вынесла судья Татьяна Изотова, передает корреспондент РБК.

Баршай должен быть освобожден из-под стражи в зале суда, сказано в приговоре.

Рассмотрение дела Баршая заняло два дня. Суд признал его виновным в том, что во время несогласованной акции протеста 27 июля в Москве в районе улицы Рождественка он с разбегу прыгнул на сотрудника ОМОНа Александра Козлова, тем самым причинив ему физическую боль. Козлов, допрошенный в качестве потерпевшего, рассказал суду, что испытал боль, но не обращался за медпомощью, не имеет претензий к Баршаю и полагает, что «каждый может оступиться», сообщала «Медиазона».

Гособвинитель запрашивала для Баршая 3,5 года в колонии.