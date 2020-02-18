Прокурор запросил 3,5 года колонии для фигуранта «дела 27 июля»
Прокурор запросил 3,5 года колонии для Андрея Баршая, который, по данным следствия, на несанкционированном митинге 27 июля толкнул сотрудника Росгвардии, сообщает ТАСС.
«Прошу признать Баршая виновным по ч. 1 ст. 318 УК и назначить наказание в виде 3,5 года колонии общего режима», — сказала прокурор. Следствие полагает, что студент МАИ Андрей Баршай на несанкционированном митинге 27 июля толкнул росгвардейца в спину с разбега.
Баршая задержали 14 октября, позднее его отправили под арест.
27 июля в Москве прошел несанкционированный митинг, участники которого выступали за допуск в Мосгордуму кандидатов, которых сняли с выборов из-за претензий к документам. Полиция сообщала о задержании 1074 человек, а правозащитная организация «ОВД-Инфо» информировала о 1373 задержанных. Позднее Следственный комитет завел дело о массовых беспорядках и ряд уголовных дел о применении насилия к представителям власти, некоторые фигуранты уже получили реальные сроки.