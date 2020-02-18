Прокурор запросил 3,5 года колонии для фигуранта «дела 27 июля»

Андрей Баршай (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Прокурор запросил 3,5 года колонии для Андрея Баршая, который, по данным следствия, на несанкционированном митинге 27 июля толкнул сотрудника Росгвардии, сообщает ТАСС.

«Прошу признать Баршая виновным по ч. 1 ст. 318 УК и назначить наказание в виде 3,5 года колонии общего режима», — сказала прокурор. Следствие полагает, что студент МАИ Андрей Баршай на несанкционированном митинге 27 июля толкнул росгвардейца в спину с разбега.

Баршая задержали 14 октября, позднее его отправили под арест.

27 июля в Москве прошел несанкционированный митинг, участники которого выступали за допуск в Мосгордуму кандидатов, которых сняли с выборов из-за претензий к документам. Полиция сообщала о задержании 1074 человек, а правозащитная организация «ОВД-Инфо» информировала о 1373 задержанных. Позднее Следственный комитет завел дело о массовых беспорядках и ряд уголовных дел о применении насилия к представителям власти, некоторые фигуранты уже получили реальные сроки.



