Суд дал реальные сроки двоим фигурантам «дела 27 июля»

Суд приговорил к 2,5 и 3 годам лишения свободы двоих обвиняемых по «делу 27 июня». Им вменяется насилие в отношении росгвардейца в составе группы: мужчины пытались помешать избиению митингующих

Максим Мартинцов и Егор Лесных (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Мещанский суд Москвы дал реальные сроки двоим обвиняемым в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК) на несанкционированной акции протеста 27 июля. Такое решение приняла судья Ирина Аккуратова, передает корреспондент РБК.

35-летний антифашист, организатор музыкальных фестивалей и рабочий Егор Лесных получил 3 года, 26-летний инженер Мартинцов — 2,5 года. 32-летнего курьера, отца троих детей Александра Мыльникова суд приговорил к двум годам условно.

Все трое мужчин были задержаны осенью, через несколько месяцев после акции. Это единственные обвиняемые по «московскому делу», которым вменяется преступление в составе группы. Следствие считало, что во время митинга Лесных, Мартинцов и Мыльников повалили на землю сотрудника Росгвардии Максима Косова, а Лесных также пнул ногой полицейского Алексея Федорова.

Мужчины объясняли, что пытались помешать избиению митингующих: на их глазах полицейские и росгвардейцы начали бить дубинками лежавшего на земле Бориса Канторовича, а его девушка Инга Кудрачева звала на помощь. При этом Мартинцов и Мыльников утверждали, что не были участниками акции протеста, а приехали в центр Москвы за покупками.

Суд счел, что росгвардейцы начали применять силу к митингующим только в ответ на их агрессию и «чтобы их усмирить». Показания пострадавших росгвардейцев судья сочла «последовательными, логичными, согласующимися между собой». Данным допросов свидетелей защиты — в том числе Инги Кудрачевой — суд доверяет только «в части, которая согласуется с показаниями потерпевших сотрудников Росгвардии», отметила судья Аккуратова.