Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 63,72 (-0,1) Quote, 13:22
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 70,76 (+0,03) Quote, 13:22
Летевший из Москвы в Ереван лайнер вынужденно сел в Ростове-на-Дону Общество, 20:55 Раскрыта схема финансирования бизнесом нацпроектов Экономика, 20:51 ГК «Основа» инвестирует более 450 млн руб. в парки развлечений Бизнес, 20:41 Дзюба возглавил список лучших бомбардиров чемпионата России Спорт, 20:32 10 идей, куда отправиться c друзьями на выходные на машине РБК и Subaru, 20:29 Суд дал реальные сроки двоим фигурантам «дела 27 июля» Общество, 20:28 Путин обсудил по телефону с Нетаньяху взаимодействие по Сирии Политика, 20:28 Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии Политика, 20:21 На Украине объявили о подготовке «марша на Крым» Политика, 20:15 «Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия отказа от исков Экономика, 20:03 Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток Общество, 20:00 «Десятое королевство»: как создать спрос и моду на товары в кризис РБК и Открытие, 19:54 Матвиенко раскритиковала Минэнерго из-за закона об «умных» счетчиках Общество, 19:44 Медведев опроверг существование «антибелорусских элементов» в России Политика, 19:35
«Дело 27 июля» ,  
0 
Суд дал реальные сроки двоим фигурантам «дела 27 июля»
Суд приговорил к 2,5 и 3 годам лишения свободы двоих обвиняемых по «делу 27 июня». Им вменяется насилие в отношении росгвардейца в составе группы: мужчины пытались помешать избиению митингующих
Максим Мартинцов и Егор Лесных (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Мещанский суд Москвы дал реальные сроки двоим обвиняемым в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК) на несанкционированной акции протеста 27 июля. Такое решение приняла судья Ирина Аккуратова, передает корреспондент РБК.

35-летний антифашист, организатор музыкальных фестивалей и рабочий Егор Лесных получил 3 года, 26-летний инженер Мартинцов — 2,5 года. 32-летнего курьера, отца троих детей Александра Мыльникова суд приговорил к двум годам условно.

Все трое мужчин были задержаны осенью, через несколько месяцев после акции. Это единственные обвиняемые по «московскому делу», которым вменяется преступление в составе группы. Следствие считало, что во время митинга Лесных, Мартинцов и Мыльников повалили на землю сотрудника Росгвардии Максима Косова, а Лесных также пнул ногой полицейского Алексея Федорова.

Мужчины объясняли, что пытались помешать избиению митингующих: на их глазах полицейские и росгвардейцы начали бить дубинками лежавшего на земле Бориса Канторовича, а его девушка Инга Кудрачева звала на помощь. При этом Мартинцов и Мыльников утверждали, что не были участниками акции протеста, а приехали в центр Москвы за покупками.

Суд счел, что росгвардейцы начали применять силу к митингующим только в ответ на их агрессию и «чтобы их усмирить». Показания пострадавших росгвардейцев судья сочла «последовательными, логичными, согласующимися между собой». Данным допросов свидетелей защиты — в том числе Инги Кудрачевой — суд доверяет только «в части, которая согласуется с показаниями потерпевших сотрудников Росгвардии», отметила судья Аккуратова.

Ранее, 6 декабря суд вынес приговоры по еще четырем делам об акции 27 июля. В том числе двухлетний условный срок получил 27-летний мерчандайзер Владимир Емельянов: он тоже был в числе тех, кто пытался вмешаться в избиение Канторовича и, по версии следствия, потянул росгвардейца за бронежилет. Емельянов — сирота, воспитывался бабушкой и прабабушкой, единственным опекуном которых теперь является.

Общество
Вынесение приговоров по «московскому делу». Главное

Студент ВШЭ, видеоблогер Егор Жуков получил условный срок в три года с запретом в течение двух лет администрировать сайты. Ему вменялись публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 УК) из-за четырех видео в его политическом видеоблоге. Обвинение появилось после того, как с 21-летнего Жукова сняли обвинение в участии в «массовых беспорядках»: оказалось, что на видео из дела, где запечатлен похожий на Жукова молодой человек, координирующий толпу, попал не он. За Жукова поручались более 600 человек, а на приговор к нему пришли главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, актриса Чулпан Хаматова и правозащитник Валерий Борщев.

Фотогалерея 
Вынесение приговора студенту Егору Жукову. Фоторепортаж

22-летний программист Никита Чирцов получил год колонии за то, что, по версии следствия, толкнул в грудь полицейского Юрия Михаленка. 32-летний выпускник Московского медико-стоматологического университета Павел Новиков, по данным СКР, ударил полицейского-кинолога Алексея Широкого пластиковой бутылкой с водой в шлем и плечо, при этом Широкий в суде заявил, что не имеет к нему претензий. Новиков приговорен к штрафу в 120 тыс. руб.

Автор: Маргарита Алехина
Материалы по теме
Высшая школа экономики впервые отреагировала на приговор Егору Жукову
Общество
Егор Жуков попросил не воспринимать условный срок как победу
Политика
Кремль отказался комментировать приговор Егору Жукову
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter