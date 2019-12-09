Если «болотное дело» еще укладывалось в своеобразную логику, то в делах, возбужденных по итогам летних московских протестов, логика нарушалась. Это показала очередная серия приговоров

«Московское дело» с самого начала преследовала неопределенность. Многие пытались искать в нем тайный смысл и пытались расшифровать подаваемые сигналы. Но, похоже, внятного понимания, как реагировать на уличный протест, и системного подхода у властей пока нет.

«Московское дело» 2019 года часто сравнивают с «болотным делом» 2012 года. Они схожи внешне (см. таблицу), но отличаются в деталях.

Болотное дело Московское дело Число фигурантов 37 33 Без тюремного срока 19 17 С тюремным сроком 18 15 (девять осуждены и шесть под стражей) Статьи УК РФ Части 1, 2 и 3 статьи 212, части 1 и 2 статьи 318 Части 1 и 2 статьи 318, часть 2 статьи 280, часть 2 статьи 282, статья 212.1, часть 1 статьи 296 Вилка сроков лишения свободы 2,5-4,5 года 1-5 лет Число административно задержанных 400 3500 Длительность следствия и суда 5 лет 4 месяца (продолжается) Потерпевшие Сотрудники полиции Сотрудники полиции, Росгвардии Политический фон Выборы президента Выборы в Мосгордуму

Жесткий разгон митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года, массовые задержания, аресты, обыски были предопределены по итогам протестов зимы 2011-12 гг. Завершалась «медведевская оттепель», и нужно было подготовить хороший повод для мобилизации и продвижения консервативной политики. Эта консервация обеспечила власти 5-6 лет «стабильности» во внутренней политике. Тот майский митинг на спаде протестных настроений накануне инаугурации Владимира Путина был нужен Кремлю намного больше, чем политической оппозиции — как законный повод завинтить гайки.

Гонка приговоров

Московское дело, как видится по прошествии полугода, началось с дела журналиста Ивана Голунова, когда стандартная в полицейской логике операция вызвала возмущение граждан. Еще вчера все замеры показывали, что рейтинги власти постепенно растут с начала года. И вдруг в начале летнего сезона внутри профессионального сообщества журналистов взрывается протестный потенциал. Он быстро перескакивает на доселе мало кому интересные выборы в Мосгордуму. Власти пытаются точечными решениями остановить эскалацию: сначала обнадеживают и успокаивают, затем возбуждают уголовное дело о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома, потом арестовывают на месяц Навального.

Когда крупная акция протеста становится неизбежной, инициативу перехватывают Следственный комитет с Росгвардией и МВД. Для широкой публики городские выборы были лишь поводом выразить недовольство властью, для команды Навального — тестированием с прицелом на думские выборы 2021 года «Умного голосования».

С июля по декабрь следствие и суды по московскому делу одних фигурантов арестовывали, других нет, одних отпускали, других отправляли в колонию, третьи ограничивались условным сроком.

Следствие велось 2-4 недели. У первой группы фигурантов между задержанием и приговором прошло 35 дней. Еще месяц ушел на апелляцию, а к середине ноября некоторые уже отбывали наказание в колониях. Для сравнения первая группа «болотников», задержанная в мае 2012 года, выслушала приговор лишь в феврале 2014-го, то есть почти 2 года спустя.

События последней недели тоже сопровождаются гонкой. Семь осужденных выслушали приговор в один день, 6 декабря. В тот же день задержали двух ранее освобожденных фигурантов Сергея Абаничева и Даниила Конона, доставили в суды и назначили административный арест за события 27 июля. При этом суды зачли в счет ареста время, проведенное в СИЗО по ранее прекращенному уголовному делу (так творчески КоАП и УПК еще никто не жонглировал).

Четкого понимания причин этой спешки нет.

Сегодня фигурантами Московского дела стали 30 человек. Из них в отношении девяти, то есть каждого третьего, уголовное преследование прекращено за отсутствием состава преступления. Еще пятеро получили наказания, не связанные с лишением свободы (условный срок и штраф), трое бежали за границу. В логике и силовиков, и широкой публики любое наказание, кроме тюрьмы, означает победу защиты и фактическое оправдание. Но это компенсируется жесткими тюремными сроками для девяти других — от 1 до 5 лет колонии за бросок пластиковой бутылки, поднятое стекло шлема и твит.

Размер наказания перекликается с приговором по «болотному делу» — там вилка была от 2 до 4,5 лет. Причем за столкновения с полицией в 2017-2018 годах московские суды уже научились давать сроки от 6 до 9 месяцев лишения свободы.

Ощущение финала

Наказание «болотникам» укладывалось в прозрачную логику — кто участвовал в массовых беспорядках, но не применял насилие к полиции, тот получал амнистию. Кто применял насилие — садился в тюрьму на срок от 3 до 4 лет.

В деле 2019 года такой логики не видно. Сразу стало понятно, что следствие не затронет никого из лидеров протеста. Потом рассыпались обвинения в массовых беспорядках. Затем, после смягчения приговора в апелляции (с 3,5 лет общего режима до 1 года условно), на свободу из Мосгорсуда вышел актер Павел Устинов, чье обвинение было самым тяжелым.

Дальше случилось внезапное освобождение большой группы обвиняемых.

Одернутое следствие явно затаило недовольство и практически сразу же компенсировало уступки второй волной задержанных. А затем и третьей — по серии критических постов про московского судью Алексея Криворучко, выносившего первый приговор Устинову. Четверо фигурантов арестованы за угрозы и призывы к расправе над ним.

Студенту «Вышки» Егору Жукову пришлось предъявлять новое обвинение вместо участия в беспорядках и освобождать под домашний арест.

В итоге получился построенныйй на заключении эксперта из ФСБ обвинительный приговор за видеоролики про ненасильственную смену власти — причем после декриминализации основной статьи об экстремизме. Егор Жуков из зала суда вышел с условным сроком. Вместе с ним в этот день вышли еще трое фигурантов дела. И даже реальные сроки остальным троим не смазали ощущения скорого финала «Московского дела».