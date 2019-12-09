«Московское дело» с самого начала преследовала неопределенность. Многие пытались искать в нем тайный смысл и пытались расшифровать подаваемые сигналы. Но, похоже, внятного понимания, как реагировать на уличный протест, и системного подхода у властей пока нет.
«Московское дело» 2019 года часто сравнивают с «болотным делом» 2012 года. Они схожи внешне (см. таблицу), но отличаются в деталях.
|
Болотное дело
|
Московское дело
|
Число фигурантов
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37
|
33
|
Без тюремного срока
|
19
|
17
|
С тюремным сроком
|
18
|
15 (девять осуждены и шесть под стражей)
|
Статьи УК РФ
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Части 1, 2 и 3 статьи 212, части 1 и 2 статьи 318
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Части 1 и 2 статьи 318, часть 2 статьи 280, часть 2 статьи 282, статья 212.1, часть 1 статьи 296
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Вилка сроков лишения свободы
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2,5-4,5 года
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1-5 лет
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Число административно задержанных
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400
|
3500
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Длительность следствия и суда
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5 лет
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4 месяца (продолжается)
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Потерпевшие
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Сотрудники полиции
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Сотрудники полиции, Росгвардии
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Политический фон
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Выборы президента
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Выборы в Мосгордуму
Жесткий разгон митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года, массовые задержания, аресты, обыски были предопределены по итогам протестов зимы 2011-12 гг. Завершалась «медведевская оттепель», и нужно было подготовить хороший повод для мобилизации и продвижения консервативной политики. Эта консервация обеспечила власти 5-6 лет «стабильности» во внутренней политике. Тот майский митинг на спаде протестных настроений накануне инаугурации Владимира Путина был нужен Кремлю намного больше, чем политической оппозиции — как законный повод завинтить гайки.
Гонка приговоров
Московское дело, как видится по прошествии полугода, началось с дела журналиста Ивана Голунова, когда стандартная в полицейской логике операция вызвала возмущение граждан. Еще вчера все замеры показывали, что рейтинги власти постепенно растут с начала года. И вдруг в начале летнего сезона внутри профессионального сообщества журналистов взрывается протестный потенциал. Он быстро перескакивает на доселе мало кому интересные выборы в Мосгордуму. Власти пытаются точечными решениями остановить эскалацию: сначала обнадеживают и успокаивают, затем возбуждают уголовное дело о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома, потом арестовывают на месяц Навального.
Когда крупная акция протеста становится неизбежной, инициативу перехватывают Следственный комитет с Росгвардией и МВД. Для широкой публики городские выборы были лишь поводом выразить недовольство властью, для команды Навального — тестированием с прицелом на думские выборы 2021 года «Умного голосования».
С июля по декабрь следствие и суды по московскому делу одних фигурантов арестовывали, других нет, одних отпускали, других отправляли в колонию, третьи ограничивались условным сроком.
Следствие велось 2-4 недели. У первой группы фигурантов между задержанием и приговором прошло 35 дней. Еще месяц ушел на апелляцию, а к середине ноября некоторые уже отбывали наказание в колониях. Для сравнения первая группа «болотников», задержанная в мае 2012 года, выслушала приговор лишь в феврале 2014-го, то есть почти 2 года спустя.
События последней недели тоже сопровождаются гонкой. Семь осужденных выслушали приговор в один день, 6 декабря. В тот же день задержали двух ранее освобожденных фигурантов Сергея Абаничева и Даниила Конона, доставили в суды и назначили административный арест за события 27 июля. При этом суды зачли в счет ареста время, проведенное в СИЗО по ранее прекращенному уголовному делу (так творчески КоАП и УПК еще никто не жонглировал).
Четкого понимания причин этой спешки нет.
Сегодня фигурантами Московского дела стали 30 человек. Из них в отношении девяти, то есть каждого третьего, уголовное преследование прекращено за отсутствием состава преступления. Еще пятеро получили наказания, не связанные с лишением свободы (условный срок и штраф), трое бежали за границу. В логике и силовиков, и широкой публики любое наказание, кроме тюрьмы, означает победу защиты и фактическое оправдание. Но это компенсируется жесткими тюремными сроками для девяти других — от 1 до 5 лет колонии за бросок пластиковой бутылки, поднятое стекло шлема и твит.
Размер наказания перекликается с приговором по «болотному делу» — там вилка была от 2 до 4,5 лет. Причем за столкновения с полицией в 2017-2018 годах московские суды уже научились давать сроки от 6 до 9 месяцев лишения свободы.
Ощущение финала
Наказание «болотникам» укладывалось в прозрачную логику — кто участвовал в массовых беспорядках, но не применял насилие к полиции, тот получал амнистию. Кто применял насилие — садился в тюрьму на срок от 3 до 4 лет.
В деле 2019 года такой логики не видно. Сразу стало понятно, что следствие не затронет никого из лидеров протеста. Потом рассыпались обвинения в массовых беспорядках. Затем, после смягчения приговора в апелляции (с 3,5 лет общего режима до 1 года условно), на свободу из Мосгорсуда вышел актер Павел Устинов, чье обвинение было самым тяжелым.
Дальше случилось внезапное освобождение большой группы обвиняемых.
Одернутое следствие явно затаило недовольство и практически сразу же компенсировало уступки второй волной задержанных. А затем и третьей — по серии критических постов про московского судью Алексея Криворучко, выносившего первый приговор Устинову. Четверо фигурантов арестованы за угрозы и призывы к расправе над ним.
Студенту «Вышки» Егору Жукову пришлось предъявлять новое обвинение вместо участия в беспорядках и освобождать под домашний арест.
В итоге получился построенныйй на заключении эксперта из ФСБ обвинительный приговор за видеоролики про ненасильственную смену власти — причем после декриминализации основной статьи об экстремизме. Егор Жуков из зала суда вышел с условным сроком. Вместе с ним в этот день вышли еще трое фигурантов дела. И даже реальные сроки остальным троим не смазали ощущения скорого финала «Московского дела».