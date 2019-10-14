Следствие сообщило о задержании четырех новых фигурантов «дела 27 июля»

Их задержали по делу о применении насилия против представителя власти, по месту их жительства провели обыски. СК также сообщил, что еще два человека скрылись от следствия

Следственный комитет сообщил о задержании Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова по делу о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на несанкционированной акции 27 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства. СК также заявил, что еще двое скрылись.

По местам жительства задержанных прошли обыски, им предъявят обвинения в ближайшее время.

По данным следователей, 27 июля Лесных и Мартинцов напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. СК также считает, что Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой. Баршай «толкнул с разбега в спину» сотрудника Росгвардии, а Емельянов удерживал росгвардейца силой, мешая выполнять служебные обязанности, говорится в сообщении.

СК также отметил, что их действия «подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места события».

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