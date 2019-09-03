Почему снятие обвинений с одних фигурантов сочетается с реальными сроками для других

«Дело 27 июля» стало меньше, но жестче

«Дело 27 июля» стало меньше, но жестче Почему снятие обвинений с одних фигурантов сочетается с реальными сроками для других

Следственный комитет прекратил дело о массовых беспорядках в отношении пяти человек и попросил смягчить меру пресечения еще двоим. Одновременно получили реальные сроки обвиненные в насилии в отношении силовиков

Один из фигурантов дела о «массовых беспорядках» Даниил Конон (Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»)

Что произошло с делом о массовых беспорядках

Следственный комитет во вторник, 3 сентября, заявил о прекращении дела по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК) в отношении пяти участников акции протеста 27 июля, которые содержались под стражей.

«Решение принято следствием по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов, в том числе видеозаписей камер видеонаблюдения», — говорится в сообщении СК. Их действия образуют лишь составы административных правонарушений, решило ведомство.

Еще двоим фигурантам дела СК решил смягчить меру пресечения, поменяв ее со стражи на домашний арест — соответствующие ходатайства должен рассмотреть Басманный суд. В сообщении СК не уточняется, с чем связано такое решение.

Кто больше не проходит по «делу 27 июля»