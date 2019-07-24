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Visa $225 (+22,73%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
Евро/Доллар $1,16 (+4,19%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+22,91%) прогноз CFRA к 23.04.20
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К Дмитрию Гудкову и Ивану Жданову пришли с обысками
У оппозиционеров Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова проводят следственные действия правоохранительные органы. Ранее 24 июля СК возбудил уголовное дело из-за протестных акций у Мосгоризбиркома
Дмитрий Гудков (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

У политика Дмитрия Гудкова ведутся обыски. Об этом сообщил РБК помощник председателя Партии перемен Алексей Обухов. Также с обысками пришли к директору Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивану Жданову, сообщила РБК пресс-секретарь основателя ФБК Алексея Навального Кира Ярмыш.

«К Гудкову пришли с обыском. У него уже есть два протокола за организацию митингов (ст. 20.2), мы опасаемся третьего — тогда будет уголовка. С ним самим связи пока нет, но туда едет защита «Открытой России» — адвокат Оксана Опаренко», — сказал РБК помощник Гудкова Алексей Обухов.

Фото: gudkovd / Twitter

Информацию об обысках подтвердил РБК отец политика, экс-депутат Геннадий Гудков. «У Дмитрия обыск в рамках уголовного дела, хотят найти доказательства, что он организовывал митинг, агитационные материалы и прочие подрывные материалы по 27 июля. Намерены задержать и доставить в Следственный комитет», — сказал он. По словам отца, «обыск только-только начинается, еще даже адвокат не приехал». «Обыск проводят человек девять-десять. Трое сотрудников в форме, остальные в штатском», — добавил он. По словам Геннадия Гудкова, с правоохранителями приехал криминалист. «Я тоже нахожусь неподалеку. Не уверен, что в отношении меня нет такого же ордера», — сказал он.

24 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании работе избиркомов, поводом для которого стали митинги и пикеты у здания Мосгорибиркома. Протестные акции были связаны с отказом избирательных комиссий в Москве регистрировать независимых кандидатов на выборы. В избиркомах заявляли о наличии «мертвых душ» в подписных листах и большой доле брака. Кандидаты утверждают, что речь идет о попытке заблокировать участие в выборах оппозиционных политиков.

Политика
СК возбудил дело из-за митингов и пикетов у Мосгоризбиркома

Дмитрий Гудков и Иван Жданов — в числе независимых кандидатов, которым отказали в регистрации. 20 июля он принимал участие в согласованной акции протеста оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, в котором, по разным оценкам, приняли участие от 12 тыс. до 22 тыс. человек.

Фотогалерея 
Митинг за регистрацию оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Фоторепортаж

Авторы: Евгения Кузнецова, Георгий Тадтаев
Теги: Дмитрий Гудков, обыски, оппозиционеры
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