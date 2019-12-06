Суд приговорил фигуранта «дела 27 июля» Емельянова к условному сроку

Мещанский суд Москвы приговорил к условному сроку участника несогласованного митинга 27 июля Владимира Емельянова, который, по версии следствия, схватил сотрудника Росгвардии и пытался повалить его на землю, сообщило «РИА Новости».

Ранее суд признал его виновным в преступлении по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия к представителю власти), обвинение запросило для Емельянова четыре года колонии общего режима.

27-летнего мерчендайзера Емельянова задержали в Москве в середине октября. По данным следствия, на несогласованной акции протеста 27 июля он силой удерживал росгвардейца, пытаясь его повалить. Сам Емельянов сказал, что вмешался, когда силовики избивали других участников акции, в том числе девушку, пытавшуюся позвать на помощь, и объяснил случившееся «машинальной реакцией».

6 декабря столичный суд приговорил к условному сроку другого фигуранта «дела 27 июля» — Егора Жукова, которому вменяли призывы к экстремизму в Сети.