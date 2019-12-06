Вынесение приговоров по «московскому делу». Главное

Следствие считает, что Чирцов во время акции 27 июля толкнул в грудь полицейского Юрия Михаленка. Последний заявлял в суде, что «как таковой физический боли» при этом не почувствовал, писала «Медиазона». Чирцов был задержан в конце августа в Беларуси и выслан в Москву. Гособвинение запросило для него 3,5 года колонии. Приговор вынесет судья Тверского суда Елена Булгакова.

Павел Новиков, 32-летний выпускник Московского медико-стоматологического университета. Новиков был задержан через несколько месяцев после летних акций протеста — 30 октября.

Обвиняется в применении неопасного для жизни насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) из-за того, что ударил полицейского-кинолога Алексея Широкого пластиковой бутылкой с водой в шлем и плечо. Потерпевший Широкий рассказал в суде, что Новиков, по всей видимости, препятствовал задержанию человека и полицейский не имеет к нему претензий. «Я простил его», — сказал Широкий, попросив наказать Новикова «нестрого». Гособвинитель запросил для него три года колонии. Приговор ему вынесет судья Тверского суда Мария Сизинцева.

Владимир Емельянов, 27-летний мерчендайзер. Обвиняется в применении неопасного для жизни насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК).

По версии следствия, Емельянов потянул за форму бойца Росгвардии Максима Косова. Емельянов объяснял, что вмешался в избиение силовиками участников акции — Бориса Канторовича и Инги Кудрачевой, которая пыталась позвать на помощь. «Любая просьба о помощи, тем более просьба девушки, вызвала во мне обычное человеческое чувство. За этим последовала машинальная реакция», — говорил Емельянов в своем последнем слове. Емельянов живет в Мытищах с бабушкой и прабабушкой: первой сейчас 74 года, второй — 91 год, Емельянов их единственный опекун. Гособвинение запросило для него четыре года колонии, приговор ему огласит судья Мещанского районного суда Татьяна Шанина.

Чем может объясняться «синхронизация» процессов

Скорее всего, в «синхронизации» процессов и приговоров нет особенной цели, считает руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Он указал, что в сентябре суды уже выносили приговоры нескольким фигурантам «московского дела» одновременно. Кроме того, остаются несколько обвиняемых, к делам которых суды еще не приступили.

Политолог Константин Калачев считает, что решение синхронизировать процессы можно связать с приближением праздников. «Страна в новогодние праздники входит, которые надо встретить весело, забыв о старом, — отметил он. — Это новая точка отсчета в политпланировании. И чтобы на большой пресс-конференции Путина не мучили просьбами вмешаться, надо вынести приговоры заранее. Более того, открываются возможности для смягчения приговоров».