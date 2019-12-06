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«Дело 27 июля» ,  
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Вынесение приговоров по «московскому делу». Главное
Столичные суды в пятницу вынесут приговоры четверым фигурантам дел о летних акциях протеста в Москве. Гособвинение запросило каждому из них реальный срок. Что нужно знать об обвиняемых и их уголовных делах — в материале РБК

Кому огласят приговор

  • Егор Жуков, 21-летний студент-политолог Высшей школы экономики, автор политического видеоблога. Это один из самых известных участников «дела 27 июля». Личные поручительства за него подписали 612 человек.

Общество
Егор Жуков выступил с последним словом в суде

Изначально ему вменяли участие в массовых беспорядках (ст. 212 УК). Впоследствии это обвинение было снято, Жуков переведен из СИЗО под домашний арест, однако в отношении него возбудили новое дело — о призывах к экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 УК). Обвинение основано на четырех видео, где Жуков рассуждает об эффективности ненасильственного протеста и, по мнению следствия, выражает «чувство политической ненависти и вражды к существующему в Российской Федерации конституционному строю». Гособвинение запросило для Жукова четыре года колонии. Приговор ему вынесет судья Кунцевского суда Светлана Ухналева.

  • Никита Чирцов, 22-летний программист. Обвиняется в применении неопасного для жизни насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК).

Следствие считает, что Чирцов во время акции 27 июля толкнул в грудь полицейского Юрия Михаленка. Последний заявлял в суде, что «как таковой физический боли» при этом не почувствовал, писала «Медиазона». Чирцов был задержан в конце августа в Беларуси и выслан в Москву. Гособвинение запросило для него 3,5 года колонии. Приговор вынесет судья Тверского суда Елена Булгакова.

  • Павел Новиков, 32-летний выпускник Московского медико-стоматологического университета. Новиков был задержан через несколько месяцев после летних акций протеста — 30 октября.

Обвиняется в применении неопасного для жизни насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) из-за того, что ударил полицейского-кинолога Алексея Широкого пластиковой бутылкой с водой в шлем и плечо. Потерпевший Широкий рассказал в суде, что Новиков, по всей видимости, препятствовал задержанию человека и полицейский не имеет к нему претензий. «Я простил его», — сказал Широкий, попросив наказать Новикова «нестрого». Гособвинитель запросил для него три года колонии. Приговор ему вынесет судья Тверского суда Мария Сизинцева.

  • Владимир Емельянов, 27-летний мерчендайзер. Обвиняется в применении неопасного для жизни насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК).

По версии следствия, Емельянов потянул за форму бойца Росгвардии Максима Косова. Емельянов объяснял, что вмешался в избиение силовиками участников акции — Бориса Канторовича и Инги Кудрачевой, которая пыталась позвать на помощь. «Любая просьба о помощи, тем более просьба девушки, вызвала во мне обычное человеческое чувство. За этим последовала машинальная реакция», — говорил Емельянов в своем последнем слове. Емельянов живет в Мытищах с бабушкой и прабабушкой: первой сейчас 74 года, второй — 91 год, Емельянов их единственный опекун. Гособвинение запросило для него четыре года колонии, приговор ему огласит судья Мещанского районного суда Татьяна Шанина.

Чем может объясняться «синхронизация» процессов

Скорее всего, в «синхронизации» процессов и приговоров нет особенной цели, считает руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Он указал, что в сентябре суды уже выносили приговоры нескольким фигурантам «московского дела» одновременно. Кроме того, остаются несколько обвиняемых, к делам которых суды еще не приступили.

Политолог Константин Калачев считает, что решение синхронизировать процессы можно связать с приближением праздников. «Страна в новогодние праздники входит, которые надо встретить весело, забыв о старом, — отметил он. — Это новая точка отсчета в политпланировании. И чтобы на большой пресс-конференции Путина не мучили просьбами вмешаться, надо вынести приговоры заранее. Более того, открываются возможности для смягчения приговоров».

Как развивалось «московское дело»

Акции протеста против отказа в регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму начались летом этого года. В середине июля СК провел обыски у нескольких незарегистрированных кандидатов и организаторов протестов по делу о воспрепятствовании работе избиркомов (ст. 141 УК).

Через несколько дней после обысков, 27 июля, в центре Москвы состоялась крупная несогласованная акция, по итогам которой было задержано рекордное число участников — от 1074 по официальным данным МВД до 1373 человек по данным проекта «ОВД-Инфо».

Спустя два дня СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК). Одновременно было возбуждено несколько отдельных уголовных дел о применении насилия к представителю власти. В дальнейшем СКР снял обвинения с нескольких фигурантов дела о массовых беспорядках — тех, кому вменяли только ст. 212. Дело о «массовых беспорядках» не закрыто, формально оно продолжает расследоваться.

Сейчас по «московскому делу» проходят 18 человек, из них двое — Айдар Губайдулин и Сергей Меденков — покинули страну. Еще четыре человека уже получили реальные сроки от двух до 3,5 лет колонии. Дело троих участников митинга — Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова — сейчас слушает Мещанский суд Москвы, гособвинение запросило для них от трех до четырех лет колонии. Дело Эдуарда Малышевского слушается в Тверском суде.

Не дошло до суда дело 21-летнего студента МАИ Андрея Баршая, якобы толкнувшего Росгвардейца и страдающего хроническим заболеванием почек. Ждут суда Сергей Фомин, который якобы пытался использовать грудного ребенка своих родных, чтобы покинуть оцепление, и Сергей Суровцев, который, по версии СК, ударил ограждением сотрудника Росгвардии. Дело строителя и рэпера Самариддина Раджабова, который, по версии СК, кинул пластиковую бутылку в сторону полицейских, в конце ноября дошло до суда, но было возвращено в прокуратуру из-за нарушений.

Авторы: Маргарита Алехина, Евгения Кузнецова
Теги: митинг, акции протеста
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