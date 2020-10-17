РФПИ разрешили проводить испытания вакцины против COVID-19 в Индии

В ходе испытаний должны будут подтверждены безопасность вакцины и ее способность вызывать иммунный ответ в организме. Клинические испытания вакцины уже проводятся в Белоруссии и Венесуэле

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с фармацевтической компанией Dr. Reddy’s Laboratories получил разрешение генерального контролера лекарственных средств Индии (DCGI) на проведение клинических исследований вакцины «Спутник V» в Индии, говорится в сообщении РФПИ, поступившем в РБК.

«В стране будут осуществлены многоцентровые, рандомизированные контролируемые исследования, которые будут включать испытания на безопасность и иммуногенность», — сообщили в РФПИ.

Договоренность о проведении клинических исследований в Индии была достигнута в сентябре 2020 года. РФПИ также поставит 100 млн доз вакцины после получения одобрения от властей Индии.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что Индия также может начать производство российской вакцины. Он подчеркивал, что Индия — одна из ведущих стран по производству вакцин. По его словам, производство может работать не только на индийский рынок, но и на зарубежные.

В начале октября испытания вакцины «Спутник V» начались в Белоруссии, она стала первой страной для проведения исследований препарата. Также РФПИ уже поставил первую партию вакцины в Венесуэлу. В клинических испытаниях там примут участие 2 тыс. человек.

Помимо этого, РФПИ договорился поставить 25 млн доз вакцины в Египет, еще 25 млн доз в Непал, 35 млн доз в Узбекистан. В начале недели Дмитриев сообщал, что вакциной «Спутник V» заинтересовались более 50 стран.

«Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной в России и в мире, ее разработал НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава. Сейчас она проходит третий этап клинических испытаний. Первая партия вакцины уже была выпущена в гражданский оборот в начале сентября.

В пятницу, 16 октября, стартовали испытания препарата на добровольцах старше 60 лет.