РФПИ разрешили проводить испытания вакцины против COVID-19 в Индии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 77,96 (+0,02) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 91,3 (-0,15) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Коронавирусный стационар откроют в общежитии «Крокуса» в Подмосковье Общество, 14:15 МИД ФРГ заявил об уверенности в завершении строительства Nord Stream 2 Политика, 14:01 Офисы-коммуналки и аптекари будущего: дайджест футурологии Футурология, 14:00  В Нагорном Карабахе погиб футболист ереванского «Локомотива» Спорт, 13:57 В какие рестораны пойти на этих выходных в Москве Стиль, 13:45 В Петербурге умер бывший директор «Ленфильма» Виталий Аксенов Общество, 13:38 Ольга Барская — о качественном времени и медитации на дороге РБК и Mercedes-Benz, 13:28 Главу района в Ленобласти заподозрили в мошенничестве на 700 млн руб. Общество, 13:27 РФПИ разрешили проводить испытания вакцины против COVID-19 в Индии Общество, 13:17 Полузащитник «Локомотива» перейдет в «Ростов» Спорт, 13:11 Глава Хакасии заболел COVID-19 Общество, 12:58 Ереван опроверг заявление Баку о сбитом армянском Су-25 Политика, 12:54 В Москве туристам выписали ₽1 млн штрафов из-за данных о тестах на COVID Общество, 12:49 Сколько можно было заработать на криптовалюте за 5 лет с ₽50 тыс. Крипто, 12:35
Пандемия коронавируса ,  
0 

РФПИ разрешили проводить испытания вакцины против COVID-19 в Индии

В ходе испытаний должны будут подтверждены безопасность вакцины и ее способность вызывать иммунный ответ в организме. Клинические испытания вакцины уже проводятся в Белоруссии и Венесуэле
Фото:Yawar Nazir / Getty Images
Фото: Yawar Nazir / Getty Images

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с фармацевтической компанией Dr. Reddy’s Laboratories получил разрешение генерального контролера лекарственных средств Индии (DCGI) на проведение клинических исследований вакцины «Спутник V» в Индии, говорится в сообщении РФПИ, поступившем в РБК.

«В стране будут осуществлены многоцентровые, рандомизированные контролируемые исследования, которые будут включать испытания на безопасность и иммуногенность», — сообщили в РФПИ.

Российский фонд допустил производство вакцины от коронавируса в Индии
Общество
Фото:Amit Dave / Reuters

Договоренность о проведении клинических исследований в Индии была достигнута в сентябре 2020 года. РФПИ также поставит 100 млн доз вакцины после получения одобрения от властей Индии.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что Индия также может начать производство российской вакцины. Он подчеркивал, что Индия — одна из ведущих стран по производству вакцин. По его словам, производство может работать не только на индийский рынок, но и на зарубежные.

В начале октября испытания вакцины «Спутник V» начались в Белоруссии, она стала первой страной для проведения исследований препарата. Также РФПИ уже поставил первую партию вакцины в Венесуэлу. В клинических испытаниях там примут участие 2 тыс. человек.

Помимо этого, РФПИ договорился поставить 25 млн доз вакцины в Египет, еще 25 млн доз в Непал, 35 млн доз в Узбекистан. В начале недели Дмитриев сообщал, что вакциной «Спутник V» заинтересовались более 50 стран.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

«Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной в России и в мире, ее разработал НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава. Сейчас она проходит третий этап клинических испытаний. Первая партия вакцины уже была выпущена в гражданский оборот в начале сентября.

В пятницу, 16 октября, стартовали испытания препарата на добровольцах старше 60 лет.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Авторы
Мария Лисицына, Егор Губернаторов
РФПИ вакцина коронавирус
Материалы по теме
Глава РФПИ назвал противоречивыми обвинения Запада против «Спутника V»
Общество
Глава РФПИ назвал цену препарата от коронавируса «Авифавир» в аптеках
Общество
РФПИ объявил о начале третьей фазы испытания вакцины от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter