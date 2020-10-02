Россия поставила первую партию вакцины «Спутник V» в Венесуэлу

Вакцина от коронавируса «Спутник V» (Фото: Александр Земляниченко / Global Look Press)

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставил первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венесуэлу. Об этом РБК сообщила пресс-служба РФПИ.

«Венесуэла стала первой страной Латинской Америки, в которой стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» после ее регистрации в России — в исследовании примут участие 2 тыс. человек», — сказано в сообщении. В РФПИ добавили, что вакцинация добровольцев начнется в ближайшее время.

В начале сентября президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что первая партия вакцины прибудет в страну в сентябре, а вторая ожидается в октябре. О готовности южноамериканской страны принять участие в третьем этапе испытаний российской вакцины в августе заявил министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо.