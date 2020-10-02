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Россия поставила первую партию вакцины «Спутник V» в Венесуэлу

Вакцина от коронавируса &laquo;Спутник V&raquo;
Вакцина от коронавируса «Спутник V» (Фото: Александр Земляниченко / Global Look Press)

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставил первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венесуэлу. Об этом РБК сообщила пресс-служба РФПИ.

«Венесуэла стала первой страной Латинской Америки, в которой стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» после ее регистрации в России — в исследовании примут участие 2 тыс. человек», — сказано в сообщении. В РФПИ добавили, что вакцинация добровольцев начнется в ближайшее время.

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<p>Вакцинация добровольцев российской вакциной от коронавируса&nbsp;&laquo;Спутник V&raquo; в поликлинике № 28 в Минске<br /> &nbsp;</p>

В начале сентября президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что первая партия вакцины прибудет в страну в сентябре, а вторая ожидается в октябре. О готовности южноамериканской страны принять участие в третьем этапе испытаний российской вакцины в августе заявил министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо.

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Накануне сообщалось о начале клинических испытаний российской вакцины в Белоруссии. Там прививку от коронавируса смогут сделать 100 человек. Белоруссия стала первой страной, которая принимает участие в клинических исследованиях «Спутник V» после регистрации препарата в России.

Первую российскую вакцину зарегистрировали 11 августа. Ее разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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