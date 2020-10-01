В Белоруссии начались испытания российской вакцины от COVID-19

В Белоруссии приступили к вакцинации добровольцев в рамках исследований российского препарата от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения республики.

Сделать прививку от коронавируса смогут 100 человек.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Дмитрий Пиневич напомнил, что вакцинация проводится в рамках договоренностей между Белоруссией и Россией по проведению клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 и ее последующей регистрации.

Финансированием исследования в Белоруссии занимается Фонд прямых инвестиций, отмечает ведомство.