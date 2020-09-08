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Первую партию российской вакцины от COVID выпустили в гражданский оборот

О выпуске первой партии препарата «Sputnik V» в гражданский оборот сообщил Минздрав. В ближайшее время вакцину должны поставить в регионы
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Sputnik V» выпущена в гражданский оборот, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.

«Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» («Sputnik V»), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот», — говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве указали, что в ближайшее время первые партии вакцины должны поставить в регионы.

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О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 сообщил 11 августа президент России Владимир Путин. По словам главы центра им. Н.Ф. Гамелеи Александра Гинцбурга, препарат обеспечит иммунитет против коронавируса минимум на два года.

Сейчас вакцина проходит пострегистрационные испытания, в которых должны принять участие 40 тыс. человек. При этом четверть из них получит плацебо вместо настоящего препарата. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострегистрационные испытания займут от двух до шести месяцев.

Ранее в центре Н.Ф.Гамалеи говорили, что рассчитывают получить разрешение на выпуск партии вакцины в гражданский оборот с 10 до 13 сентября. При этом еще в конце августа глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в рамках третьей стадии испытаний вакцину начали поставлять в медицинские учреждения Москвы.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Анастасия Курносова, Егор Губернаторов
Теги: коронавирус, вакцина
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