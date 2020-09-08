Первую партию российской вакцины от COVID выпустили в гражданский оборот

О выпуске первой партии препарата «Sputnik V» в гражданский оборот сообщил Минздрав. В ближайшее время вакцину должны поставить в регионы

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Sputnik V» выпущена в гражданский оборот, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.

«Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» («Sputnik V»), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот», — говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве указали, что в ближайшее время первые партии вакцины должны поставить в регионы.

О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 сообщил 11 августа президент России Владимир Путин. По словам главы центра им. Н.Ф. Гамелеи Александра Гинцбурга, препарат обеспечит иммунитет против коронавируса минимум на два года.