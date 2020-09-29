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РФПИ договорился о поставках 25 млн доз вакцины «Спутник V» в Непал

Фото:sputnikvaccine.com
Фото: sputnikvaccine.com

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и непальский фармацевтический дистрибьютор Trinity Pharmaceuticals договорились о поставке 25 млн доз российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». Об этом сказано в сообщении РФПИ, которое поступило в РБК.

«Благодаря соглашению с Trinity Pharmaceuticals около 90% населения Непала получат доступ к вакцине «Спутник V», — заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

Директор Trinity Pharmaceuticals Кишор Адхикари отметил, что в компании ждут результатов итоговой фазы испытаний вакцины. Он добавил, что как только вакцина будет одобрена правительством Непала, то Trinity Pharmaceuticals будет готова сразу предоставить ее населению страны.

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РФПИ уже договорился о поставках доз вакцины после завершения испытаний в том числе с Узбекистаном, Казахстаном, Индией и Мексикой. В августе Дмитриев говорил, что РФПИ получил запросы на 1 млрд доз «Спутник V» от 20 стран.

В сентябре Дмитриев заявил, что Россия не будет требовать от зарубежных покупателей защиты от юридических рисков и готова взять на себя часть ответственности за возможные риски, осложнения и побочные эффекты от использования вакцины «Спутник V». Он пояснил, что страна и разработчики препарата уверены в своей вакцине.

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Первую вакцину от COVID-19 в России зарегистрировали 11 августа. Об этом лично объявил президент России Владимир Путин. Директор института НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, в котором разрабатывали препарат, Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» может сформировать иммунитет от инфекции на срок от двух лет. На данный момент идет третий этап исследования препарата. В нем должны принять участие до 40 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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