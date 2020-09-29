РФПИ договорился о поставках 25 млн доз вакцины «Спутник V» в Непал

Фото: sputnikvaccine.com

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и непальский фармацевтический дистрибьютор Trinity Pharmaceuticals договорились о поставке 25 млн доз российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». Об этом сказано в сообщении РФПИ, которое поступило в РБК.

«Благодаря соглашению с Trinity Pharmaceuticals около 90% населения Непала получат доступ к вакцине «Спутник V», — заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

Директор Trinity Pharmaceuticals Кишор Адхикари отметил, что в компании ждут результатов итоговой фазы испытаний вакцины. Он добавил, что как только вакцина будет одобрена правительством Непала, то Trinity Pharmaceuticals будет готова сразу предоставить ее населению страны.

РФПИ уже договорился о поставках доз вакцины после завершения испытаний в том числе с Узбекистаном, Казахстаном, Индией и Мексикой. В августе Дмитриев говорил, что РФПИ получил запросы на 1 млрд доз «Спутник V» от 20 стран.