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Пандемия коронавируса ,  
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Россия отправит 25 млн доз вакцины от коронавируса в Египет

Фото:АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
Российский фонд прямых инвестиций договорился с фармацевтической компанией Pharco поставить в Египет 25 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом РБК сообщили в пресс-службе РФПИ.

«Соглашение поддержит усилия Министерства здравоохранения Египта по обеспечению страны вакциной против коронавируса, — говорится в сообщении. — Благодаря соглашению между РФПИ и Pharco 25% населения Египта получат доступ к вакцине «Спутник V».

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В пресс-службе также подчеркнули, что позднее вакцина станет доступна и для соседних с Египтом государств.

Ранее в пресс-службе фонда рассказали, что в ноябре 2020 года начнутся поставки «Спутник V» в Мексику. По данным организации, страна запросила около 32 млн доз, что позволит обеспечить препаратом четверть населения страны.

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Фото:пресс-служба АФК «Система»

Вакцину от коронавируса «Спутник V» разработал Центр им. Гамалеи. Ее зарегистрировали 11 августа. Сейчас вакцина уже поступила в гражданский оборот и проходит финальный этап пострегистрационных испытаний. Результаты исследования планируют опубликовать в ноябре.

При этом большинство российских медиков заявили, что не готовы пройти процедуру вакцинации, так как сомневаются в эффективности препарата. Несмотря на подобные заявления, многие члены правительства и их семьи не побоялась сделать прививку от коронавируса. Одной из первых препарат испытала дочь президента Владимира Путина.

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РФПИ договорился о поставках 25 млн доз вакцины «Спутник V» в Непал
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Фото:sputnikvaccine.com

Первым иностранным потребителем и единственным зарубежным участником третьего этапа испытаний стала Белоруссия. Об этом в августе договорились Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко. Всего заявки на приобретение препарата в Россию направили более 50 стран Европы, СНГ, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока.

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