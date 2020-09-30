Россия отправит 25 млн доз вакцины от коронавируса в Египет

Фото: АГН «Москва»

Российский фонд прямых инвестиций договорился с фармацевтической компанией Pharco поставить в Египет 25 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом РБК сообщили в пресс-службе РФПИ.

«Соглашение поддержит усилия Министерства здравоохранения Египта по обеспечению страны вакциной против коронавируса, — говорится в сообщении. — Благодаря соглашению между РФПИ и Pharco 25% населения Египта получат доступ к вакцине «Спутник V».

В пресс-службе также подчеркнули, что позднее вакцина станет доступна и для соседних с Египтом государств.

Ранее в пресс-службе фонда рассказали, что в ноябре 2020 года начнутся поставки «Спутник V» в Мексику. По данным организации, страна запросила около 32 млн доз, что позволит обеспечить препаратом четверть населения страны.