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РФПИ договорился о поставках Узбекистану 35 млн доз вакцины от COVID-19

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания LAXISAM договорились о поставках до 35 млн доз вакцины «Спутник V» в Узбекистан. Об этом РБК сообщили в пресс-службе фонда.

«После получения одобрения регулирующих органов Узбекистана в 2020 году в республику может быть поставлено до 10 млн доз вакцины, еще до 25 млн доз — в 2021 году», — говорится в сообщении.

Как отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, поставка вакцины обеспечит медицинским работникам Узбекистана «наличие передового инструмента» для борьбы с коронавирусом, который позволит сформировать долгосрочный иммунитет и обезопасить граждан.

РФПИ договорился о поставке 100 млн доз вакцины от COVID-19 в Индию
Общество
Фото:Владимир Песня / РИА Новости
Российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», которую разработал НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, зарегистрировали 11 августа. Глава центра Александр Гинцбург обещал, что она будет обеспечивать иммунитет от COVID-19 как минимум в течение двух лет. Сейчас препарат проходит пострегистрационные испытания. В сентябре первые партии вакцины были доставлены во все регионы России.

К последнему этапу клинических испытаний вакцины подключилась Белоруссия. Кроме того, РФПИ договорился о поставке 100 млн доз Бразилии. Помимо этого страна может подключиться к клиническим испытаниям. Еще 100 млн доз вакцины должна получить Индия.

Всего, по данным фонда, заявки на получение российской вакцины от коронавирусной инфекции на 2020—2021 годы направили свыше 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

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