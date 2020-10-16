Вакцину от коронавируса «Спутник V» начали испытывать на пожилых

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В России приступили к испытанию вакцины против коронавируса «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».

«Стартовало исследование вакцины «Спутник V», разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, на добровольцах старше 60 лет», — сказал Мурашко.

Ранее Министерство здравоохранения России разрешило проводить клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет. В них должны принять участие 110 добровольцев. Испытания продемонстрируют, можно ли расширить гражданский оборот препарата и вводить его пожилым людям. После этих испытаний препарат планируют проверить на детях.

«Спутник V» стал первой зарегистрированной российской вакциной против коронавируса. О регистрации президент Владимир Путин объявил в середине августа. Сейчас вакцина проходит третий, завершающий этап клинических испытаний, в которых запланировано участие почти 40 тыс. добровольцев. Также вакцина уже поступила в гражданский оборот.