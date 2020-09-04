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Пандемия коронавируса ,  
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Российский фонд допустил производство вакцины от коронавируса в Индии

Индия может стать центром для производства российской вакцины от коронавируса за рубежом. Произведенные российскими компаниями партии вакцины будут в первую очередь использоваться внутри страны, говорили раньше в РФПИ
Фото: Amit Dave / Reuters
Фото: Amit Dave / Reuters

Производство первой российской вакцины «Спутник V» может открыться в Индии, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент РБК. Он уточнил, что определенные договоренности об этом уже достигнуты.

«Индия — одна из ведущих стран по производству вакцин. Около 60% всех вакцин производится в Индии, поэтому мы находимся в очень плотном диалоге — как с ведущими министерствами и правительством Индии, так и с ключевыми компаниями — по производству вакцины «Спутник V» в Индии. У нас есть уже договоренности, и мы видим, что Индия может быть важным центром по производству вакцины», — сказал Дмитриев.

Он уточнил, что Индия может производить российскую вакцину не только для себя, но и для других стран.

«Основной принцип, который лежит в основе организации сотрудничества с другими странами в плане выпуска вакцины, состоит в первую очередь в трансфере технологий, чем мы и занимаемся с РФПИ. Этот принцип будет работать на те мощности, которые будут располагаться в тех странах, которые изъявят желание воспользоваться вакциной, разработанной в институте», — рассказал на пресс-конференции директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказывал ранее, что до конца года в России планируется наладить производство более 1,5 млн доз препарата в месяц. Основными поставщиками вакцины станут фармацевтические компании «Биннофарм» (до 500–600 тыс. единиц в месяц) и «Генериум» (2–3 млн доз). Также в качестве производственной площадки рассматривается компания «Р-Фарм».

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В день регистрации вакцины, 11 августа, Дмитриев заявил, что все объемы вакцины, произведенные в России, будут использоваться для внутреннего рынка. Для поставок в другие страны она будет производиться с иностранными партнерами. «Совместно с иностранными партнерами мы уже готовы обеспечивать производство свыше 500 млн доз вакцины в год в пяти странах и планируем нарастить производственные мощности еще больше», — сообщил Дмитриев. Он отметил тогда, что фонд уже получил запросы из 20 стран на производство 1 млрд доз вакцины.

Авторы: Егор Губернаторов, Владислав Гордеев
Теги: вакцина, коронавирус
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