Вместо школы на работу: детский труд в мире на фоне пандемии
Пандемия COVID-19 лишила многих детей в мире возможности учиться. Дети из бедных семей в разных странах вместо учебы пошли на работу. Какая сейчас ситуация с детским трудом — в фоторепортаже РБК
По данным ООН, с 2000 года число работающих детей и подростков уменьшилось на 94 млн, но пандемия негативно влияет на этот показатель. Школы закрываются, родители теряют работу, и семьи вынуждены отправлять детей на заработки
Согласно исследованиям Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), рост бедности на 1% влечет за собой в некоторых странах увеличение использования детского труда на 0,7%
По оценкам ЮНИСЕФ, закрытие школ затронуло почти 1,5 млрд детей во всем мире и по крайней мере у 463 млн детей нет возможностей дистанционно учиться
Такая ситуация сложилась, например, в Мексике. В отдаленных местах, где дистанционное обучение невозможно, учителя раздают школьникам рабочие тетради, а затем сами забирают их. По словам директора школы в горах штата Чьяпас Джоэла Эрнандеса, когда он последний раз собирал тетради с домашним заданием, только 20% учеников выполнили их
В ЮНИСЕФ считают, что из-за пандемии в мире сложилась глобальная чрезвычайная ситуация в области образования, последствия которой будут ощущаться в экономике и обществе десятилетиями
Власти Боливии отложили занятия в школах до конца года
В Боливии, где неформальная занятость составляет до 70% экономики, закрытие школ также вынудило работать детей
Эксперты заявляют, что чем дольше откладывается открытие школ, тем меньше вероятность, что ученики вернутся к учебникам. В результате у детей снижаются шансы на высокооплачиваемую работу в будущем и увеличивается вероятность бедности и ранней беременности
В Парагвае детей от 12 до 14 лет могут привлекать к легким заданиям на семейных предприятиях, а подростки от 15 до 17 лет и вовсе могут в свободное от учебы время полноценно помогать взрослым. По данным доклада Международной организации труда (МОТ) и ЮНИСЕФ, дети, уже вовлеченные в работу, стали работать либо дольше, либо в худших условиях
Правительство Парагвая создало виртуальные классы для дистанционного обучения, но семьи пожаловались на сопутствующие расходы, включая тарифы на мобильную связь, а также распечатку и копирование учебных материалов. В отчете ЮНИСЕФ говорится, что 22% учеников посещали виртуальные классы, а 52% пытались выполнять задания через WhatsApp