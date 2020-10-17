Вместо школы на работу: детский труд в мире на фоне пандемии

Такая ситуация сложилась, например, в Мексике. В отдаленных местах, где дистанционное обучение невозможно, учителя раздают школьникам рабочие тетради, а затем сами забирают их. По словам директора школы в горах штата Чьяпас Джоэла Эрнандеса, когда он последний раз собирал тетради с домашним заданием, только 20% учеников выполнили их