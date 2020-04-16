Силуанов оценил общий объем антикризисной поддержки экономики
Общий объем фискальной поддержки российской экономики в условиях борьбы с коронавирусом и снижения цен на нефть составит более 6,5% ВВП, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
Поддержка экономики и системы здравоохранения
На сдерживание распространения COVID-19 в России и сглаживание негативных последствий для экономики будет направлен дополнительный финансовый ресурс, который включает прямые расходы бюджета, снижение налоговой нагрузки, предоставление налоговых отсрочек, а также гарантийную поддержку. Общий объем средств на эти цели, по оценке Силуанова, — это порядка 2,8% ВВП, или 3,1 трлн руб., в том числе:
- На здравоохранение и финансовую поддержку врачей будут выделены средства из резервного фонда правительства (в том числе за счет перераспределения) в размере более 0,5 трлн руб. Они пойдут на строительство новых инфекционных центров, создание коечных мест, закупку машин скорой помощи и медоборудования, включая аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и тепловизоров. На выплаты медицинским работникам, которые непосредственно работают с больными COVID-19, предусмотрено более 45 млрд руб.
- Выпадающие доходы внебюджетных фондов (Пенсионного фонда, Фонда ОМС и Фонда соцстрахования) в результате снижения ставки страховых взносов с 30 до 15% для малого и среднего бизнеса с зарплат свыше МРОТ (12,13 тыс. руб.) за девять месяцев 2020 года оцениваются в 350 млрд руб.
- Объем финансовой помощи предприятиям малого и среднего бизнеса в расчете одного МРОТ на каждого сотрудника при условии сохранения 90% занятости составит 80 млрд руб. По оценкам Минфина, программа поможет поддержать более 970 тыс. компаний и ИП.
- Поддержка регионам, включая отсрочки по выплате или реструктуризации бюджетных кредитов, а также прямую поддержку на сбалансированность, превысит 200 млрд руб.
Министр экономического развития Максим Решетников оценил общий объем антикризисной программы поддержки экономики в 2 трлн руб. (1,8% ВВП).