Силуанов оценил общий объем антикризисной поддержки экономики

Резервы ФНБ

Правительство задействует накопленные резервы в Фонде национального благосостояния (ФНБ), чтобы покрыть выпадающие нефтегазовые доходы федерального бюджета из-за обвала цен на нефть. «В этом году задействуем ресурсы ФНБ — при текущих ценах на нефть ($20 за баррель) направим в экономику около 2 трлн руб.», — сообщил глава Минфина.

Глобальное распространение коронавируса оказывает отрицательное влияние на уровень экономической активности практически во всех секторах экономики — не только нефтегазовом, добавил Силуанов. «Есть риски серьезного недопоступления налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета — мы говорим про объемы свыше триллиона. Будем компенсировать это за счет других источников», — сообщил он, не уточнив, из каких именно.

Согласно бюджетному правилу, средства из ФНБ можно потратить только на компенсацию дефицита нефтегазовых доходов при снижении цены российской нефти Urals ниже уровня $42,4 за баррель. Для целевой поддержки экономики ФНБ расходовать нельзя. Для поддержки экономики можно рассматривать увеличение госдолга посредством дополнительной эмиссии государственных ценных бумаг, говорил РБК глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Еще один финансовый ресурс в распоряжении правительства — около 1 трлн руб. неизрасходованных бюджетных средств прошлых лет.

Бюджетное правило должно быть скорректировано путем поднятия цены отсечения до $50 за баррель, считают эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. В таком случае больше нефтегазовых доходов можно будет направить на бюджетные расходы, а не в резервы. Группа крупнейших российских экономистов выступила за изменение бюджетного правила с тем, чтобы позволить замещать из ФНБ не только выпадающие нефтегазовые доходы, но и доходы, не относящиеся к нефтегазовым.