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Силуанов оценил общий объем антикризисной поддержки экономики

Глава Минфина оценил в 6,5% ВВП объем фискальной поддержки экономики России. В нем учтены траты из ФНБ на компенсацию выпадающих из-за обвала цен на нефть доходов бюджета. Борьба с вирусом и поддержка бизнеса обойдутся в 2,8% ВВП
Фото: Владислав Шатило / РБК

Общий объем фискальной поддержки российской экономики в условиях борьбы с коронавирусом и снижения цен на нефть составит более 6,5% ВВП, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Поддержка экономики и системы здравоохранения

На сдерживание распространения COVID-19 в России и сглаживание негативных последствий для экономики будет направлен дополнительный финансовый ресурс, который включает прямые расходы бюджета, снижение налоговой нагрузки, предоставление налоговых отсрочек, а также гарантийную поддержку. Общий объем средств на эти цели, по оценке Силуанова, — это порядка 2,8% ВВП, или 3,1 трлн руб., в том числе:

  • На здравоохранение и финансовую поддержку врачей будут выделены средства из резервного фонда правительства (в том числе за счет перераспределения) в размере более 0,5 трлн руб. Они пойдут на строительство новых инфекционных центров, создание коечных мест, закупку машин скорой помощи и медоборудования, включая аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и тепловизоров. На выплаты медицинским работникам, которые непосредственно работают с больными COVID-19, предусмотрено более 45 млрд руб.
  • Выпадающие доходы внебюджетных фондов (Пенсионного фонда, Фонда ОМС и Фонда соцстрахования) в результате снижения ставки страховых взносов с 30 до 15% для малого и среднего бизнеса с зарплат свыше МРОТ (12,13 тыс. руб.) за девять месяцев 2020 года оцениваются в 350 млрд руб.
  • Объем финансовой помощи предприятиям малого и среднего бизнеса в расчете одного МРОТ на каждого сотрудника при условии сохранения 90% занятости составит 80 млрд руб. По оценкам Минфина, программа поможет поддержать более 970 тыс. компаний и ИП.
  • Поддержка регионам, включая отсрочки по выплате или реструктуризации бюджетных кредитов, а также прямую поддержку на сбалансированность, превысит 200 млрд руб.

Министр экономического развития Максим Решетников оценил общий объем антикризисной программы поддержки экономики в 2 трлн руб. (1,8% ВВП).

Резервы ФНБ

Правительство задействует накопленные резервы в Фонде национального благосостояния (ФНБ), чтобы покрыть выпадающие нефтегазовые доходы федерального бюджета из-за обвала цен на нефть. «В этом году задействуем ресурсы ФНБ — при текущих ценах на нефть ($20 за баррель) направим в экономику около 2 трлн руб.», — сообщил глава Минфина.

Глобальное распространение коронавируса оказывает отрицательное влияние на уровень экономической активности практически во всех секторах экономики — не только нефтегазовом, добавил Силуанов. «Есть риски серьезного недопоступления налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета — мы говорим про объемы свыше триллиона. Будем компенсировать это за счет других источников», — сообщил он, не уточнив, из каких именно.

Согласно бюджетному правилу, средства из ФНБ можно потратить только на компенсацию дефицита нефтегазовых доходов при снижении цены российской нефти Urals ниже уровня $42,4 за баррель. Для целевой поддержки экономики ФНБ расходовать нельзя. Для поддержки экономики можно рассматривать увеличение госдолга посредством дополнительной эмиссии государственных ценных бумаг, говорил РБК глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Еще один финансовый ресурс в распоряжении правительства — около 1 трлн руб. неизрасходованных бюджетных средств прошлых лет.

Бюджетное правило должно быть скорректировано путем поднятия цены отсечения до $50 за баррель, считают эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. В таком случае больше нефтегазовых доходов можно будет направить на бюджетные расходы, а не в резервы. Группа крупнейших российских экономистов выступила за изменение бюджетного правила с тем, чтобы позволить замещать из ФНБ не только выпадающие нефтегазовые доходы, но и доходы, не относящиеся к нефтегазовым.

Меры поддержки российской экономики отстают по своим масштабам от антикризисных программ других стран. Объемы помощи экономике в Германии оцениваются в 37% ВВП, Италии — 20% ВВП, Великобритании — 16% ВВП, Франции — 14% ВВП, США — 12,4% ВВП, приводил данные Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Минфин РФ, Антон Силуанов, антикризисные меры, коронавирус
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