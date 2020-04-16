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Путин предложил запустить льготную программу ипотеки со ставкой 6,5%

Президент Владимир Путин распорядился запустить программу льготной ипотеки со ставкой 6,5%. Для поддержки застройщиков также запустят программу выкупа квартир на 50 млрд руб. и субсидирования ставок по банковским кредитам

В России будет запущена программа льготной ипотеки. Запустить эту меру поддержки на совещании с членами правительства и участниками строительной отрасли предложил президент Владимир Путин.

«Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу. Поддержать и наших граждан, и строительную отрасль. Дать людям дополнительные возможности с помощью государства улучшить свои жилищные условия. В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% на покупку нового жилья комфорт-класса», — заявил Путин. До такого уровня ставка будет субсидироваться государством, уточнил президент.

Стоимость покупки жилья в ипотеку по субсидированной ставке в Москве и Петербурге не должна превышать 8 млн руб., в других регионах — 3 млн руб., добавил Путин. Пониженная ставка будет действовать весь срок кредита, за такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября 2020 года.

«Прошу правительство обеспечить скорейший запуск этой программы», — отметил Путин. По его словам, по предварительным оценкам, на реализацию программы в этом году потребуется около 6 млрд руб.

Запустить программу субсидирования ипотеки для поддержки строительной отрасли во время распространения нового коронавируса ранее предлагала госкомпания «Дом.РФ». Компания предлагала субсидировать ставку до 8%, но на все сделки по покупке новостроек. В этом случае при действии программы до конца 2021 года потребовалось бы 100 млрд руб. В ходе совещания с Путиным президент группы ПИК Сергей Гордеев также просил рассмотреть возможность запуска программы субсидирования ипотеки, но с более кардинальным снижением ставки — до 4,5%. Гордеев отметил, что застройщики испытывают трудности из-за снижения спроса. Падение спроса со времени введения режима самоизоляции уже составило 65%, а в целом падение в апреле относительно марта составит 70%, предположил Гордеев.

Кроме субсидирования ставок по ипотеке, Путин предложил запустить также следующие меры поддержки строительной отрасли:

  • запустить программы субсидирования ставок по банковским кредитам для компаний строительной отрасли. Воспользоваться льготной ставкой смогут компании, которые сохранят занятость сотрудников и возьмут на себя обязательства по завершению строительства домов, запланированных к вводу в строй в 2020–2021 гг. Разработать параметры программы правительство должно разработать до конца апреля. На кредитование строительной отрасли правительство планирует выделить 12 млрд руб.;
  • докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд руб., эти деньги потратят на достройку домов для обманутых дольщиков;
  • предоставить госкомпании «Дом.РФ» государственную гарантию Минфина в размере 50 млрд руб. За счет этого корпорация сможет привлечь кредиты коммерческих банков и напрямую выкупать новые квартиры комфорт-класса у застройщиков. Начать выкуп нераспроданных квартир у застройщиков также ранее предлагала сама компания «Дом.РФ»;
  • увеличить авансы по госконтрактам в инфраструктурном строительстве с 30 до 50%.

Кроме того, Путин предложил перераспределить часть расходов нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и программ расселения аварийного жилья. По его словам, это нужно, чтобы увеличить темпы расселения такого жилья, строительства и ремонта дорог и дополнительно загрузить заказами строительную и смежную отрасли. Как именно могут быть перераспределены бюджеты этих проектов, Путин не раскрыл, рассчитать параметры такого перераспределения правительство должно в течение месяца.

Автор: Надежда Федорова
Теги: строительство, недвижимость
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