Путин предложил запустить льготную программу ипотеки со ставкой 6,5%
В России будет запущена программа льготной ипотеки. Запустить эту меру поддержки на совещании с членами правительства и участниками строительной отрасли предложил президент Владимир Путин.
«Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу. Поддержать и наших граждан, и строительную отрасль. Дать людям дополнительные возможности с помощью государства улучшить свои жилищные условия. В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% на покупку нового жилья комфорт-класса», — заявил Путин. До такого уровня ставка будет субсидироваться государством, уточнил президент.
Стоимость покупки жилья в ипотеку по субсидированной ставке в Москве и Петербурге не должна превышать 8 млн руб., в других регионах — 3 млн руб., добавил Путин. Пониженная ставка будет действовать весь срок кредита, за такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября 2020 года.
«Прошу правительство обеспечить скорейший запуск этой программы», — отметил Путин. По его словам, по предварительным оценкам, на реализацию программы в этом году потребуется около 6 млрд руб.