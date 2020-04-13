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Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса

Премьер заверил, что дополнительные меры поддержки разрабатываются с учетом предложений бизнес-сообщества. Мишустин также заявил о переносе выплат налогов для пострадавших отраслей
Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что на этой неделе правительство представит дополнительные меры по поддержке бизнеса, сообщает агентство ТАСС.

По словам премьера, в правительстве следят за тем, что происходит в экономике. «По поручению президента мы прорабатываем дополнительные меры, которые будут направлены на поддержку граждан и бизнеса. При их разработке мы также учитываем предложения бизнес-объединений, которые они присылают в правительство», — заверил Мишустин.

Также глава правительства пообещал перенос выплаты налогов, обязательства по которым возникнут в ближайшие шесть месяцев, для малого и среднего бизнеса из перечня пострадавших отраслей экономики.

«Им не нужно будет все гасить за один день сразу, как закончится полугодовая отсрочка. Можно будет платить равными долями в течение года после ее завершения. То есть, в некоторых случаях — практически до конца 2021 года», — объяснил премьер.

Материал дополняется.

Автор: Артем Филипенок
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