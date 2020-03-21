Отсрочку по уплате страховых взносов дадут только микропредприятиям

Эта мера внесена в раздел поддержки малого и среднего бизнеса антикризисного плана правительства. Он был разработан для поддержки экономики в условиях ухудшения ситуации с коронавирусом

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Отсрочка по уплате страховых взносов в рамках антикризисного плана правительства, созданного из-за распространения коронавируса, будет доступна только микропредприятиям, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Отсрочка будет предоставляться с марта сроком на три месяца.

Кроме этого, в части поддержки малого и среднего предпринимательства в том числе будет введен мораторий на проверки, включая налоговые, временная отсрочка или мораторий на уплату арендных платежей, а также снижены требования к обеспечению контрактов при госзакупках у субъектов малого и среднего бизнеса.

В России сейчас насчитывается 5,72 млн микропредприятий — 2,3 млн юрлиц и 3,4 млн индивидуальных предпринимателей (микропредприятия определяются по критериям годового дохода и численности сотрудников — не более 15 человек), следует из данных реестра малого бизнеса ФНС на 10 марта. На микропредприятиях работает около половины всех занятых в малом и среднем бизнесе.