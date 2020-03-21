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Отсрочку по уплате страховых взносов дадут только микропредприятиям

Эта мера внесена в раздел поддержки малого и среднего бизнеса антикризисного плана правительства. Он был разработан для поддержки экономики в условиях ухудшения ситуации с коронавирусом
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Отсрочка по уплате страховых взносов в рамках антикризисного плана правительства, созданного из-за распространения коронавируса, будет доступна только микропредприятиям, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Отсрочка будет предоставляться с марта сроком на три месяца.

Кроме этого, в части поддержки малого и среднего предпринимательства в том числе будет введен мораторий на проверки, включая налоговые, временная отсрочка или мораторий на уплату арендных платежей, а также снижены требования к обеспечению контрактов при госзакупках у субъектов малого и среднего бизнеса.

В России сейчас насчитывается 5,72 млн микропредприятий — 2,3 млн юрлиц и 3,4 млн индивидуальных предпринимателей (микропредприятия определяются по критериям годового дохода и численности сотрудников — не более 15 человек), следует из данных реестра малого бизнеса ФНС на 10 марта. На микропредприятиях работает около половины всех занятых в малом и среднем бизнесе.

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Среднемесячная зарплата на микропредприятиях в 2018 году составляла 23,6 тыс. руб., следует из данных Росстата. Данных за 2019 год еще нет, но к показателю 2018 года можно применить рост номинальных зарплат по полному кругу организаций (+7,5%). Исходя из этого, средняя зарплата на микропредприятиях в 2019 году могла составить порядка 25,5 тыс. руб. Таким образом, ежемесячный платеж страховых взносов (общий тариф — 30%) составляет в среднем 7,6 тыс. руб., а за всех работников, занятых на микропредприятиях, — около 56 млрд руб. в месяц. Если бы все микропредприятия воспользовались отсрочкой уплаты страховых взносов на три месяца бюджеты социальных фондов временно недосчитались бы порядка 170 млрд руб.

Порядок отсрочки страховых взносов закреплен в Налоговом кодексе. Отсрочка по уплате страховых взносов может быть предоставлена на срок от 1 до 3 лет. Основанием для ее предоставления являются в том числе обстоятельства непреодолимой силы, к которым можно отнести и пандемию коронавируса. Но для получения отсрочки в общем случае нужно предоставить налоговикам документы и обеспечение (залог или банковскую гарантию). По окончании срока действия отсрочки придется единовременно уплатить весь налог за этот период.

Правительство не публиковало детали трехмесячной отсрочки из-за коронавируса, и до сих пор непонятно, чем она будет отличаться от действующего механизма (потребуется ли микропредприятиям предоставлять обеспечение, понадобится ли через три месяца уплатить 100% налога и т.п.). ФНС переадресовала запрос РБК в Минфин, пресс-служба Минфина пока не ответила.

О том, что правительство разработало план по поддержке экономики, в начале недели рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Кроме мер по поддержке малого и среднего бизнеса, в план входит поддержка и обеспечение населения товарами первой необходимости, поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, а также общесистемные меры.

Авторы: Иван Ткачёв, Мария Лисицына
Теги: коронавирус, антикризисный план, микропредприятия
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