Правительство рассмотрит идею изменить уплату самого собираемого налога

Президент поручил правительству рассмотреть возможность изменения порядка уплаты налога на добавленную стоимость. В качестве поддержки в условиях кризиса бизнес просил временно отменить налог или ввести отсрочку по его уплате

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Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос изменения порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), следует из перечня поручений главы государства по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах. Какие именно альтернативные механизмы уплаты НДС могут прорабатываться, в документе не поясняется.

Все введенные правительством антикризисные налоговые меры, перенос сроков уплаты и рассрочки платежей не распространяются на НДС. Единственная льгота по этому налогу — сроки подачи деклараций по НДС за первый квартал 2020 года перенесли на 15 мая.

Между тем, как показал опрос ЦСР, проведенный среди 1 тыс. предпринимателей, отмена НДС на ближайшие полгода была бы для бизнеса наиболее востребованной дополнительной мерой поддержки. Торговые сети уже просили правительство на полгода отменить начисление налога и установить на полгода отсрочку по уже возникшему НДС.