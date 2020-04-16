Правительство рассмотрит идею изменить уплату самого собираемого налога

Какие изменения предлагались
Сейчас принцип уплаты НДС в общем случае выглядит так: предприниматель по итогам квартала определяет разницу между налогом, который был предъявлен покупателям, и налогом, указанным ему поставщиками. Эту разницу, если она положительная, и нужно заплатить в бюджет. Если отрицательная — получить вычет из бюджета.
Раньше действовал принцип уплаты НДС «по оплате» товара. В 2006 году его изменили на оплату «по отгрузке» в соответствии с мировой практикой — в том числе потому, что так проще контролировать уплату налога. Автоматизированная система АСК НДС-2, сравнивая счета-фактуры и декларации, выявляет налоговые разрывы в цепочке взаимоотношений предприятий.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов 9 апреля предлагал вернуть прежний порядок «по оплате». Дело в том, что в кризис предприятия столкнулись с неплатежами со стороны покупателей за полученные товары или услуги, рассказал он. В таких случаях, когда покупатели систематически задерживают оплату или же пользуются отсрочками, бизнесу лучше, чтобы обязанность по уплате НДС наступала только после оплаты товара, а не после отгрузки.
Правительство уже прорабатывало возможность вернуть прежний принцип уплаты НДС и отказалось от этой идеи, говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников: «На сегодняшний момент по факту НДС уже вошел к ним (к компаниям. — РБК). Это по большому счету не их деньги, это деньги уже бюджетные, и их надо заплатить, иначе порвется цепочка дальше. Обсуждалась эта тема, глубоко обсуждалась. Но абсолютно сознательно [принято] решение НДС не трогать».
Существенно изменить порядок исчисления и уплаты НДС без ущерба для бюджета в краткосрочной перспективе невозможно, прокомментировала РБК партнер практики налогового планирования МЭФ PKF Клара Валентина Воробьева. Кроме того, такие перемены вряд ли станут эффективной мерой поддержки бизнеса в кризис, подчеркивает эксперт.
Уплату НДС «по оплате» придется контролировать в том числе через информацию от банков, что «гораздо сложнее»: потребуются дополнительная настройка системы налогового администрирования и существенная перенастройка учетных систем самих компаний, считает Воробьева: «Сейчас тем более рискованно возвращаться к прежнему механизму, потому что вопрос роста неплатежей встает все острее. Собираемость НДС может упасть многократно, и вряд ли Минфин поддержит такое предложение». В 2018 году Минфин в разъясняющем письме уже выступал против возвращения к принципу «по оплате».
В случае если льготы по НДС предоставят отдельным предприятиям, например, вовсе освободят от НДС компании из наиболее пострадавших отраслей, «порвется» цепочка взаимосвязей. «Получится, что одно предприятие не платит НДС, а его контрагенты все равно будут обязаны продолжать включать налог в стоимость услуг, — указывает эксперт. — Реально значимых для бизнеса изменений в порядок исчисления и уплаты НДС не стоит ожидать».
В конце марта — начале апреля Минпромторг и Минкомсвязь предлагали снизить базовую ставку НДС с 20 до 10% для части бизнеса. Эти предложения не вошли в антикризисный пакет льгот.
Возможно, в свете президентского поручения правительству придется вернуться к этим предложениям, считает адвокат, старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Дмитрий Кириллов: «Снижение ставки НДС напрямую уменьшит налоговое бремя бизнеса, а также потенциально снизит стоимость товаров для конечного потребителя».
Но, с другой стороны, НДС приносит значительный поток поступлений в бюджет, и, если он уменьшится, государству будет сложнее удержать баланс между необходимостью поддержать бизнес и не потерять значительный поток доходов.