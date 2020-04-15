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Титов назвал неработающей систему выдачи кредитов под 0% на зарплаты

За неделю работы этого механизма кредиты удалось получить лишь шести из 158 обратившихся предпринимателей, показала «контрольная закупка» аппарата бизнес-омбудсмена в 29 регионах
Борис Титов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Механизм выдачи беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам в период пандемии коронавируса и карантинных ограничений пока практически не работает. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов на пресс-конференции.

По словам Титова, аппараты уполномоченных по защите прав предпринимателей в 29 регионах провели «контрольные закупки» по получению таких кредитов. Предприниматели под наблюдением уполномоченных обратились в отделения 14 банков. Среди последних были как крупнейшие (Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Альфа-банк), так и небольшие, не участвующие в программе субсидирования кредитов под зарплаты (Финсервисбанк, «Агророс», Сибсоцбанк).

Программа выдачи беспроцентных зарплатных кредитов должна была заработать с 8 апреля. Сбербанк и ВТБ начали выдавать их еще в конце марта.

  • В результате из 158 заявок от предпринимателей кредиты были выданы шестерым.
  • Еще пяти фирмам заявки одобрили, но пока ничего не выдали.
  • Отклонены 132 заявки (83%), еще 15 находятся на рассмотрении.

Кредиты были выданы в Сбербанке, Промсвязьбанке, МСП Банке, уточнил Титов.

Почему банки отказывали предпринимателям:

  • 28% случаев — компания в этом банке не имеет зарплатного проекта (по словам Титова, такого требования нет в решении правительства о субсидировании беспроцентных кредитов под зарплаты);
  • 23% случаев — банки посчитали, что компании не подходят под программу по виду деятельности (то есть работают в отраслях, не признанных наиболее пострадавшими от пандемии);
  • 18% случаев — отказ без обоснования;
  • 16% случаев — в банке не проработан механизм выдачи таких кредитов;
  • 11% случаев — банк не выдает такие кредиты.

Титов заявил, что готовит по этому поводу обращение к президенту Владимиру Путину. «В нем будет отмечено, что этот проект сегодня не работает. Будем настаивать, чтобы Банк России принял все необходимые меры, чтобы эта схема заработала с коммерческими банками», — сказал он.

Центробанк зарезервировал под субсидии банкам на зарплатные кредиты 150 млрд руб.

Максимальная величина выдаваемых предпринимателям займов будет определяться исходя из численности сотрудников и минимального размера оплаты труда (МРОТ) в расчете на шесть месяцев.

Где в России бизнес остается без поддержки

Титов представил также рейтинг регионов, составленный на основе анализа мер поддержки бизнеса, которые принимают субъекты Федерации помимо реализации федеральных мер.

Среди наиболее активных в плане поддержки предпринимателей бизнес-омбудсмен назвал Ленинградскую, Кемеровскую, Ульяновскую области, Приморский край, Карелию, Мурманскую, Сахалинскую и Волгоградскую области.

Наименее активные регионы, где бизнес практически не видит «никакой реакции властей», — Ярославская область, Ставропольский край, Иркутская область, Кабардино-Балкария, Вологодская и Владимирская области. Там власти «не принимают практически никаких мер», заметил Титов.

Автор: Анна Гальчева
Теги: Борис Титов, кредиты, зарплаты
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