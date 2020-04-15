Титов назвал неработающей систему выдачи кредитов под 0% на зарплаты

За неделю работы этого механизма кредиты удалось получить лишь шести из 158 обратившихся предпринимателей, показала «контрольная закупка» аппарата бизнес-омбудсмена в 29 регионах

Борис Титов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Механизм выдачи беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам в период пандемии коронавируса и карантинных ограничений пока практически не работает. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов на пресс-конференции.

По словам Титова, аппараты уполномоченных по защите прав предпринимателей в 29 регионах провели «контрольные закупки» по получению таких кредитов. Предприниматели под наблюдением уполномоченных обратились в отделения 14 банков. Среди последних были как крупнейшие (Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Альфа-банк), так и небольшие, не участвующие в программе субсидирования кредитов под зарплаты (Финсервисбанк, «Агророс», Сибсоцбанк).

Программа выдачи беспроцентных зарплатных кредитов должна была заработать с 8 апреля. Сбербанк и ВТБ начали выдавать их еще в конце марта.

В результате из 158 заявок от предпринимателей кредиты были выданы шестерым.

Еще пяти фирмам заявки одобрили, но пока ничего не выдали.

Отклонены 132 заявки (83%), еще 15 находятся на рассмотрении.

Кредиты были выданы в Сбербанке, Промсвязьбанке, МСП Банке, уточнил Титов.