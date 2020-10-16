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Адвокат сообщил об отказе СК возбудить дело после смерти Тесака

Челябинские следователи отказались завести уголовное дело по факту смерти националиста Максима Марцинкевича, сообщил адвокат Алексей Михальчик. Родственники мужчины считают, что его убили
Максим Марцинкевич (Тесак)
Максим Марцинкевич (Тесак) (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Управление Следственного комитета по Челябинской области отказало родственникам националиста Максима Марцинкевича (Тесака), найденного мертвым в СИЗО, в возбуждении уголовного дела. Об этом сообщил РБК адвокат Алексей Михальчик.

«Никакого официального подтверждения этой информации нет, мне ее неофициальным образом сообщили», — сказал адвокат.

По его мнению, далее прокуратура отменит постановление следователя об отказе, чтобы тот мог выиграть время.

«Некоторые проверки у нас проводятся по полгода. Алгоритм простой: следователь выносит постановление об отказе в возбуждении дела, направляет его прокурору, а прокурор выносит постановление об отмене постановления об отказе и дает еще 30 дней на проведение проверки. Я думаю, что так будет и в этом случае», — отметил он.

По словам адвоката, следователи отказываются сотрудничать с защитой. «Мы считаем, что собрали достаточно доказательств криминальных причин смерти Марцинкевича. Но следствие отказывается с нами взаимодействовать, получать эти материалы и отказывается предоставить даже то, что в рамках закона они должны нам предоставить, включая отказ в возбуждении уголовного дела», — рассказал Михальчик.

ФСИН ответила на данные о следах пыток на теле Тесака
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Максим Марцинкевич (слева)

РБК направил запрос в следственное управление СК по Челябинской области.

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Тесака нашли мертвым в одиночной камере челябинского СИЗО 16 сентября. В пресс-службе областного управления СК заявили, что при нем было найдено несколько предсмертных записок, добавив, что пока нет оснований предполагать, что смерть Марцинкевича носила «криминальный характер». По словам представителя СК Светланы Петренко, перед смертью Тесак признался в серии неизвестных до того убийств. После этого, поняв, что ему может грозить пожизненный срок, он мог покончить с собой, предположила она.

Адвокат Марцинкевича Иван Северович в беседе с РБК усомнился, что тот написал предсмертную записку. По его словам, националиста могли пытать во время его предыдущего ареста в Красноярске, поскольку тот был очень ослаблен психологически и физически, а также необычно растерян.

По словам другого адвоката Тесака, Валентины Трофимчик, сотрудники красноярского СИЗО не давали ему встретиться с адвокатом и оказывали на него давление. Защитники также сообщили, что в день смерти в камере СИЗО не работала камера видеонаблюдения, которая была сломана, а на теле Марцинкевича нашли следы пыток. ФСИН в ответ на это заявила, что сотрудники СИЗО не применяли к мужчине физической силы, а сам он не обращался с жалобами на телесные повреждения в медицинскую часть.

Родственники Марцинкевича считают, что его убили. Его отец попросил СК возбудить уголовное дело.

В 2014 году Тесака приговорили к пяти годам лишения свободы за разжигание национальной и религиозной розни, позже суд сократил этот срок до двух лет и десяти месяцев. Через три года Марцинкевича признали виновным в разбое, умышленном уничтожении имущества и хулиганстве. Тогда его приговорили к десяти годам строгого режима. В 2019 году суд смягчил приговор националисту. Как говорили его адвокаты, он должен был выйти на свободу в ноябре.

Авторы
Виктория Полякова, Елизавета Ламова
Максим Марцинкевич Тесак СКР
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