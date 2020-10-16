Адвокат сообщил об отказе СК возбудить дело после смерти Тесака

Челябинские следователи отказались завести уголовное дело по факту смерти националиста Максима Марцинкевича, сообщил адвокат Алексей Михальчик. Родственники мужчины считают, что его убили

Максим Марцинкевич (Тесак) (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Управление Следственного комитета по Челябинской области отказало родственникам националиста Максима Марцинкевича (Тесака), найденного мертвым в СИЗО, в возбуждении уголовного дела. Об этом сообщил РБК адвокат Алексей Михальчик.

«Никакого официального подтверждения этой информации нет, мне ее неофициальным образом сообщили», — сказал адвокат.

По его мнению, далее прокуратура отменит постановление следователя об отказе, чтобы тот мог выиграть время.

«Некоторые проверки у нас проводятся по полгода. Алгоритм простой: следователь выносит постановление об отказе в возбуждении дела, направляет его прокурору, а прокурор выносит постановление об отмене постановления об отказе и дает еще 30 дней на проведение проверки. Я думаю, что так будет и в этом случае», — отметил он.

По словам адвоката, следователи отказываются сотрудничать с защитой. «Мы считаем, что собрали достаточно доказательств криминальных причин смерти Марцинкевича. Но следствие отказывается с нами взаимодействовать, получать эти материалы и отказывается предоставить даже то, что в рамках закона они должны нам предоставить, включая отказ в возбуждении уголовного дела», — рассказал Михальчик.