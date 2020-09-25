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ФСИН ответила на данные о следах пыток на теле Тесака

Националист Марцинкевич содержался в красноярском СИЗО-1 в мае этого года. В краевом ГУ ФСИН сообщили, что тогда заключенный с жалобами не обращался и физическая сила со стороны сотрудников учреждения к нему не применялась
Максим Марцинкевич (слева)
Максим Марцинкевич (слева) (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Физическая сила и спецсредства в отношении националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, который был найден мертвым на прошлой неделе, не применялись. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Красноярскому краю.

«Установлено, что в период содержания в СИЗО-1 с заявлениями об обеспечении личной безопасности осужденный не обращался. Физическая сила и специальные средства к нему не применялись», — говорится в сообщении.

В управлении заявили, что Марцинкевич с жалобами на телесные повреждения в медицинскую часть не обращался. Данные об оказании на Тесака физического или психологического воздействия со стороны сотрудников или осужденных, а также об угрозе его личной безопасности в ГУ ФСИН не поступала.

Адвокат заявил о следах пыток на теле Тесака
Общество
Максим Марцинкевич

Об обнаружении следов пыток на теле Тесака 24 сентября РБК сообщил адвокат Алексей Михальчик. Он рассказал, что отец Марцинкевича и местный адвокат добились прохода к телу умершего для прощания. «Отсутствуют несколько ногтей, на голени какие-то непонятные повреждения, синяки по всему телу», — заявил защитник.

Тело Марцинкевича обнаружили 16 сентября в одной из одиночных камер челябинского следственного изолятора № 3, где осужденный находился перед этапированием в Москву по новому уголовному делу. Во ФСИН сообщили, что он совершил самоубийство. В пресс-службе СУ СК по Челябинской области заявили, что в камере было обнаружено несколько предсмертных записок. В мае этого года Тесак содержался в красноярском СИЗО-1.

Адвокат Марцинкевича Иван Северович в разговоре с РБК усомнился, что тот мог написать предсмертные записки и что против задержанного не применяли пытки. По его словам, Тесака могли пытать во время ареста в Красноярске, так как тогда тот был очень ослаблен и психологически, и физически. Северович добавил, что никогда не видел Марцинкевича таким растерянным.

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Родственники погибшего считают, что произошло убийство. Отец Марцинкевича обратился в СК с просьбой возбудить уголовное дело по этому поводу. В Следственном комитете не увидели криминала в смерти националиста, а позже сообщили, что Тесак перед смертью сознался в нескольких ранее неизвестных убийствах.

Адвокат заявил о сломанной камере в СИЗО в день смерти Тесака
Общество
Максим Марцинкевич

Как сообщал РБК источник в Следственном комитете, в связи со смертью Тесака проводится проверка на предмет наличия признаков халатности среди работников ФСИН, а также признаков доведения до самоубийства. Адвокат Марцинкевича Валентина Трофимчик сообщала, что сотрудники СИЗО ограничивали ей доступ к клиенту, и не исключала, что на него оказывалось физическое и психологическое давление со стороны сотрудников ФСИН.

Максим Марцинкевич был задержан в начале 2014 года на Кубе, после чего депортирован в Россию. Тесака признали виновным в разбое, умышленном уничтожении и повреждении имущества, а также в хулиганстве и возбуждении ненависти и вражды из-за его книги «Реструкт», которая попала в реестр экстремистских материалов. В декабре 2018 года суд также приговорил Марцинкевича к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.

Авторы
Майя Бобенко, Михаил Юшков
Максим Марцинкевич Тесак ФСИН Красноярский край пытки
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