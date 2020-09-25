ФСИН ответила на данные о следах пыток на теле Тесака

Националист Марцинкевич содержался в красноярском СИЗО-1 в мае этого года. В краевом ГУ ФСИН сообщили, что тогда заключенный с жалобами не обращался и физическая сила со стороны сотрудников учреждения к нему не применялась

Максим Марцинкевич (слева) (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Физическая сила и спецсредства в отношении националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, который был найден мертвым на прошлой неделе, не применялись. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Красноярскому краю.

«Установлено, что в период содержания в СИЗО-1 с заявлениями об обеспечении личной безопасности осужденный не обращался. Физическая сила и специальные средства к нему не применялись», — говорится в сообщении.

В управлении заявили, что Марцинкевич с жалобами на телесные повреждения в медицинскую часть не обращался. Данные об оказании на Тесака физического или психологического воздействия со стороны сотрудников или осужденных, а также об угрозе его личной безопасности в ГУ ФСИН не поступала.

Об обнаружении следов пыток на теле Тесака 24 сентября РБК сообщил адвокат Алексей Михальчик. Он рассказал, что отец Марцинкевича и местный адвокат добились прохода к телу умершего для прощания. «Отсутствуют несколько ногтей, на голени какие-то непонятные повреждения, синяки по всему телу», — заявил защитник.