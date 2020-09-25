ФСИН ответила на данные о следах пыток на теле Тесака
Физическая сила и спецсредства в отношении националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, который был найден мертвым на прошлой неделе, не применялись. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Красноярскому краю.
«Установлено, что в период содержания в СИЗО-1 с заявлениями об обеспечении личной безопасности осужденный не обращался. Физическая сила и специальные средства к нему не применялись», — говорится в сообщении.
В управлении заявили, что Марцинкевич с жалобами на телесные повреждения в медицинскую часть не обращался. Данные об оказании на Тесака физического или психологического воздействия со стороны сотрудников или осужденных, а также об угрозе его личной безопасности в ГУ ФСИН не поступала.
Об обнаружении следов пыток на теле Тесака 24 сентября РБК сообщил адвокат Алексей Михальчик. Он рассказал, что отец Марцинкевича и местный адвокат добились прохода к телу умершего для прощания. «Отсутствуют несколько ногтей, на голени какие-то непонятные повреждения, синяки по всему телу», — заявил защитник.