Адвокат Тесака усомнился в авторстве его предсмертной записки

Максим «Тесака» Марцинкевич (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Адвокат националиста Максима Марцинкевича (известного как Тесак) Иван Северович усомнился, что его клиент писал предсмертную записку и что против задержанного не применяли пытки. Об этом РБК сообщил сам Северович.



«Я думаю, что перед смертью он мог написать что-то сильнее, заявить о пытках, по моему предположению, я не уверен, что записка была написана им и никто за этим не смотрел», — отметил он.

По словам адвоката, националиста могли пытать во время его ареста в Красноярске, так как тогда Марцинкевич был очень подавлен и психологически, и физически. Северович добавил, что никогда не видел его таким растерянным.

«Потом Максим сказал, что ничего не подтвердилось, что новых дел не будет, что все более-менее нормально», — уточнил адвокат.

По его словам, в предсмертной записке было сказано, что у националиста нет претензий к администрации. При этом Северович уточнил, что почерк на рукописи похож на почерк его клиента.

Ранее фотографию предсмертной записки опубликовал Telegram-канал Mash. В ней написано, что Марцинкевич просит прощения у администрации СИЗО за доставленные неудобства, а также хочет, чтобы некоторые личные вещи были переданы его жене.