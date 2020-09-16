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Адвокат Тесака усомнился в авторстве его предсмертной записки

Максим &laquo;Тесака&raquo;&nbsp;Марцинкевич
Максим «Тесака» Марцинкевич (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Адвокат националиста Максима Марцинкевича (известного как Тесак) Иван Северович усомнился, что его клиент писал предсмертную записку и что против задержанного не применяли пытки. Об этом РБК сообщил сам Северович.

«Я думаю, что перед смертью он мог написать что-то сильнее, заявить о пытках, по моему предположению, я не уверен, что записка была написана им и никто за этим не смотрел», — отметил он.

По словам адвоката, националиста могли пытать во время его ареста в Красноярске, так как тогда Марцинкевич был очень подавлен и психологически, и физически. Северович добавил, что никогда не видел его таким растерянным.

«Потом Максим сказал, что ничего не подтвердилось, что новых дел не будет, что все более-менее нормально», — уточнил адвокат.

По его словам, в предсмертной записке было сказано, что у националиста нет претензий к администрации. При этом Северович уточнил, что почерк на рукописи похож на почерк его клиента.

Ранее фотографию предсмертной записки опубликовал Telegram-канал Mash. В ней написано, что Марцинкевич просит прощения у администрации СИЗО за доставленные неудобства, а также хочет, чтобы некоторые личные вещи были переданы его жене.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

В Telegram-каналах и СМИ сообщалось, что Марцинкевич покончил с собой в следственном изоляторе в Челябинске. Региональное управление ФСИН подтвердило тот факт, что заключенный был обнаружен мертвым, также в ведомстве назначили проверку.

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Его тело было найдено в одиночной камере следственного изолятора № 3. Туда его поместили перед отправкой в Москву.

В 2017 году его признали виновным в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), в умышленном уничтожении и повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), а также в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) за акции его проекта «Оккупай-наркофиляй», который боролся с наркоторговцами и пропагандировал национал-социализм. Кроме того, активиста обвинили в возбуждении ненависти и вражды (ст. 282 УК РФ) из-за его книги «Реструкт». Он был приговорен к десяти годам колонии строгого режима.

Через год Бабушкинский суд Москвы приговорил националиста к десяти годам колонии строгого режима по факту нападения на людей. Подсудимый заявлял, что так он боролся с наркоторговлей. Тесака отправили в колонию в Карелии.

В 2019 году Сыктывкарский городской суд смягчил ему приговор, так как уголовная статья за разжигание ненависти и вражды была частично дематериализована. Адвокаты утверждали, что Тесак должен выйти на свободу в ноябре 2020 года.

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