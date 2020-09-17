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СК сообщил о нескольких найденных в камере Тесака записках

В камере националиста Максима Марцинкевича (известного как Тесак) обнаружили несколько предсмертных записок. Об этом говорится на сайте управления СК по Челябинской области.

«В камере СИЗО № 3 ГУФСИН России по Челябинской области (г. Челябинск) обнаружено тело заключенного. В камере также обнаружены предсмертные записки», — отмечается в сообщении.

Адвокат Тесака усомнился в авторстве его предсмертной записки
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СК указал, что пока нет снований для предположений, что смерть Марцинкевича носила «криминальный характер».

Адвокат Марцинкевича Иван Северович в разговоре с РБК усомнился, что его клиент мог написать предсмертные записки. «Я думаю, что перед смертью он мог написать что-то сильнее, заявить о пытках, по моему предположению, я не уверен, что записка была написана им и никто за этим не смотрел», — заявил он.

Адвокат предположил, что националиста могли пытать во время его ареста в Красноярске, так как тогда Марцинкевич был очень ослаблен и психологически, и физически.

СК начал проверку смерти в СИЗО после сообщений о самоубийстве Тесака
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Фото:Олег Яковлев / РБК

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В изоляторе № 3 заключенный находился перед отправкой в Москву. Северович говорил, что националиста должны были перевезти в столицу в связи с новым уголовным делом. «Он написал явку с повинной якобы за преступление 1999 года, когда ему было 15 лет», — пояснял адвокат.

По факту обнаружения тела заключенного СК начал доследственную проверку. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, проводится судебно-медицинское исследование для определения причины смерти.

В 2017 году Марцинкевича приговорили к десяти годам колонии строгого режима. Его признали виновным, в том числе в разбое, умышленном уничтожении и повреждении имущества, возбуждении ненависти. Осенью 2019 года приговор смягчили, и адвокаты Тесака предполагали, что он сможет выйти на свободу в ноябре 2020-го.

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