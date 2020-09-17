СК сообщил о нескольких найденных в камере Тесака записках

В камере националиста Максима Марцинкевича (известного как Тесак) обнаружили несколько предсмертных записок. Об этом говорится на сайте управления СК по Челябинской области.

«В камере СИЗО № 3 ГУФСИН России по Челябинской области (г. Челябинск) обнаружено тело заключенного. В камере также обнаружены предсмертные записки», — отмечается в сообщении.

СК указал, что пока нет снований для предположений, что смерть Марцинкевича носила «криминальный характер».

Адвокат Марцинкевича Иван Северович в разговоре с РБК усомнился, что его клиент мог написать предсмертные записки. «Я думаю, что перед смертью он мог написать что-то сильнее, заявить о пытках, по моему предположению, я не уверен, что записка была написана им и никто за этим не смотрел», — заявил он.