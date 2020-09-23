Адвокат заявил о сломанной камере в СИЗО в день смерти Тесака

Максим Марцинкевич (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Видеонаблюдение в камере челябинского СИЗО, где перед этапированием в Москву находился националист Максим Марцинкевич (Тесак), не работало в день его смерти. Об этом РБК сообщил адвокат Алексей Михальчик.

«Следователь, который занимается этим делом, сообщил отцу Максима, что камера сломана. Точно сказать, было ли это только в день его гибели, или продолжалось несколько дней, я пока сказать не могу, но факт в том, что камера была сломана и видеозаписей нет», — сказал адвокат.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ ФСИН по Челябинской области. Там посоветовали обратиться за комментарием в Следственный комитет.

РБК направил запрос в пресс-службу СК России.