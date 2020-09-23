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Адвокат заявил о сломанной камере в СИЗО в день смерти Тесака

Максим Марцинкевич
Максим Марцинкевич (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Видеонаблюдение в камере челябинского СИЗО, где перед этапированием в Москву находился националист Максим Марцинкевич (Тесак), не работало в день его смерти. Об этом РБК сообщил адвокат Алексей Михальчик.

«Следователь, который занимается этим делом, сообщил отцу Максима, что камера сломана. Точно сказать, было ли это только в день его гибели, или продолжалось несколько дней, я пока сказать не могу, но факт в том, что камера была сломана и видеозаписей нет», — сказал адвокат.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ ФСИН по Челябинской области. Там посоветовали обратиться за комментарием в Следственный комитет.

РБК направил запрос в пресс-службу СК России.

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Марцинкевича нашли мертвым в камере СИЗО 16 сентября. СК сообщал, что в его камере было найдено несколько предсмертных записок, однако адвокат Тесака усомнился в том, что мужчина написал их не под давлением.

Экспертиза, сделанная по фотографиям тела Марцинкевича, показала, что он не мог самостоятельно нанести выявленные у него травмы, говорил Михальчик. Он добавлял, что ее результаты дают серьезные основания считать, это было убийство и необходимо завести уголовное дело.

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В Следственном комитете же указывали, что Тесак признался в совершении убийств на почве ненависти в период с 2003 по 2007 год. Там считают, что осужденный понял, что ему может грозить пожизненный срок, из-за чего он покончил с собой.

Источник РБК в СК также сообщал, что в связи со смертью Тесака проводится проверка на предмет наличия признаков халатности среди работников ФСИН, а также признаков доведения до самоубийства.

В 2014 году Марцинкевича приговорили к пяти годам колонии строгого режима за разжигание национальной и религиозной розни, однако позднее этот срок сократили до двух лет и десяти месяцев. Спустя три года его признали виновным в разбое и хулиганстве, приговорив к десяти годам строгого режима. В 2019 году Сыктывкарский городской суд смягчил приговор. По словам его адвокатов, он должен был выйти из тюрьмы в ноябре 2020 года.

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