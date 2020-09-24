Адвокат заявил о следах пыток на теле Тесака

Максим Марцинкевич (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

На теле осужденного националиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак, найденного мертвым в камере челябинского СИЗО 16 сентября, были обнаружены следы пыток. Об этом РБК сообщил адвокат Алексей Михальчик.

По его словам, сегодня в Челябинске отец Марцинкевича и местный адвокат добились прохода к телу умершего для прощания с ним. «Отсутствуют несколько ногтей, на голени какие-то непонятные повреждения, синяки по всему телу. В принципе, руководство морга сказало, что оно не препятствует вывозу тела, похоронный агент готовит документы к транспортировке с помощью авиатранспорта», — сказал Михальчик.

Он добавил, что тело Тесака должно поступить в Троекуровский морг Москвы. Он не исключил, что прощание с Марцинкевичем может быть отложено, так как придется долго хранить его тело, чтобы иметь возможность сделать экспертизу.

В пресс-службе ГУ ФСИН по Челябинской области РБК посоветовали обратиться за комментарием в Следственный комитет. РБК направил запрос в пресс-службу СК.

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