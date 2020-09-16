Отец Тесака обратится в СК с просьбой возбудить дело после смерти сына

Максим Тесак Марцинкевич (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Отец националиста Максима Марцинкевича (Тесака), о смерти которого стало известно 16 сентября, подаст обращение в Следственный комитет с просьбой завести уголовное дело, поскольку считает, что его сын был убит. Об этом РБК сообщил адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы семьи.

По словам отца Марцинкевича, уход из жизни не мог быть его собственным решением. «Есть информация о том, что он подвергался пыткам. Сейчас нами подается обращение в СКР с требованием о возбуждении уголовного дела из-за убийства», — сообщил Михальчик.

ТАСС со ссылкой на адвоката семьи Ивана Сидорова пишет, что Сидоров вместе с коллегами-защитниками написал обращение в адрес главы СК Александра Бастрыкина. «Максим Марцинкевич был морально устойчив и не мог добровольно совершить самоубийство», — пояснил адвокат агентству.

Ранее стало известно, что Тесака нашли мертвым в следственном изоляторе в Челябинске. ФСИН и Следственный комитет начали проверки. По предварительным данным СК, мужчина оставил предсмертную записку.