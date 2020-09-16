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Отец Тесака обратится в СК с просьбой возбудить дело после смерти сына

Максим Тесак Марцинкевич
Максим Тесак Марцинкевич (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Отец националиста Максима Марцинкевича (Тесака), о смерти которого стало известно 16 сентября, подаст обращение в Следственный комитет с просьбой завести уголовное дело, поскольку считает, что его сын был убит. Об этом РБК сообщил адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы семьи.

По словам отца Марцинкевича, уход из жизни не мог быть его собственным решением. «Есть информация о том, что он подвергался пыткам. Сейчас нами подается обращение в СКР с требованием о возбуждении уголовного дела из-за убийства», — сообщил Михальчик.

ТАСС со ссылкой на адвоката семьи Ивана Сидорова пишет, что Сидоров вместе с коллегами-защитниками написал обращение в адрес главы СК Александра Бастрыкина. «Максим Марцинкевич был морально устойчив и не мог добровольно совершить самоубийство», — пояснил адвокат агентству.

Ранее стало известно, что Тесака нашли мертвым в следственном изоляторе в Челябинске. ФСИН и Следственный комитет начали проверки. По предварительным данным СК, мужчина оставил предсмертную записку.

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Адвокат Марцинкевича Иван Северович в разговоре с РБК усомнился, что именно его клиент писал предсмертную записку. «Я не уверен, что записка была написана им и никто за этим не смотрел», — сказал Северович. Он добавил, что националиста могли пытать во время ареста в Красноярске. По словам Северовича, тогда Марцинкевич был ослаблен и психологически, и физически. Потом его подзащитный говорил, что в отношении него не будет никаких новых уголовных дел, «все более-менее нормально». Северович указывал, что, согласно предсмертной записке, у националиста нет претензий к администрации. По словам адвоката, почерк в записке похож на почерк его клиента.

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