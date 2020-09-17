Адвокат сообщила о жалобе в СПЧ в мае из-за давления на Тесака в СИЗО

Сотрудники красноярского СИЗО-1, где в мае содержался националист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, не давали ему встретиться с адвокатом, оказывая на него давление. Об этом говорится в тексте жалобы адвоката Тесака Валентины Трофимчик, которую она отправила члену Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Еве Меркачевой.

В тексте жалобы говорится, что Трофимчик, заключившая с родственниками Марцинкевича соглашение об оказании юридических услуг, посещала СИЗО 12, 28 и 29 мая для того, чтобы встретиться с Тесаком. «Ни в один из указанных дней встречи с подзащитным не состоялись. Сотрудники СИЗО-1 под различными вымышленными, манипулятивными предлогами ограничили доступ адвоката к подзащитному», — цитирует текст жалобы ТАСС.

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