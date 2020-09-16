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Националист Максим «Тесак» Марцинкевич покончил с собой в СИЗО

Тело нашли в одиночной камере в челябинском СИЗО, откуда его должны были этапировать в Москву. По предварительным данным, Марцинкевич оставил предсмертную записку
Максим Марцинкевич во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Максим Марцинкевич во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Российский активист националистического толка Максим Марцинкевич, известный по прозвищу «Тесак» покончил с собой в следственном изоляторе в Челябинске. Об этом сообщают Baza, Mash и ТАСС.

В региональном управлении ФСИН подтвердили, что Марцинкевич был обнаружен мертвым, в ведомстве назначили внутреннюю проверку, передает «РИА Новости».

Тело Марцинкевича нашли в одной из одиночных камер следственного изолятора № 3 в., где он находился перед отправкой в Москву. По данным Baza, Максим оставил предсмертную записку, содержание которой пока неизвестно.

Адвокат Марцинкевича Иван Северович не смог подтвердить РБК смерть подзащитного. «Пока могу сказать, что он ехал в Москву, там появилось новое дело. Он написал явку с повинной, якобы за преступление 1999 года, когда ему было 15 лет», — заявил Северович.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ ФСИН России по Челябинской области.

Националиста Тесака приговорили к 10 годам колонии за нападение на людей
Политика
Максим Марцинкевич (Тесак)

Марцинкевич был основателем и идеологом неформального международного общественного движения «Реструкт», наиболее известным проектом которого стал «Оккупай-педофиляй». Его целью была борьба с педофилами и пропаганда национал-социализма.

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Действия Марцинкевича были признаны незаконными и привели к возбуждению уголовных дел против него. В январе 2014 года Тесака задержали на Кубе по запросу Интерпола, после чего его депортировали в Россию. В августе 2014 года его приговорили к пяти годам лишения свободы за разжигание национальной и религиозной розни, однако спустя три месяца, в ноябре, суд сократил этот срок до двух лет и десяти месяцев.

Националист Марцинкевич приговорен к пяти годам колонии строгого режима
Политика
Националист Максим «Тесак» Марцинкевич

В 2017 году Марцинкевича признали виновным в разбое (ч.2 ст.162 УК РФ), в умышленном уничтожении и повреждении имущества (ч.2 ст.167 УК РФ), а также в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ) за акции «Оккупай-наркофиляй». Его также обвиняли в возбуждении ненависти и вражды (ст.282 УК РФ) за написанную им книгу «Реструкт». Активиста приговорили к десяти годам колонии строгого режима.

В 2018 году Бабушкинский суд Москвы после пересмотра дела приговорил Марцинкевича к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Наказание он отбывал в колонии в Карелии.

После частичной декриминализации уголовной статьи за разжигание ненависти и вражды Сыктывкарский городской суд в котябре 2019 года смягчил приговор Тесаку. Тогда его защитники заявляли, что Марцинкевич должен был выйти на свободу в ноябре.

Автор: Михаил Котляр
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Тесак, Максим Марцинкевич, самоубийство
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