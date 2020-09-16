Националист Максим «Тесак» Марцинкевич покончил с собой в СИЗО

Тело нашли в одиночной камере в челябинском СИЗО, откуда его должны были этапировать в Москву. По предварительным данным, Марцинкевич оставил предсмертную записку

Максим Марцинкевич во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Российский активист националистического толка Максим Марцинкевич, известный по прозвищу «Тесак» покончил с собой в следственном изоляторе в Челябинске. Об этом сообщают Baza, Mash и ТАСС.

В региональном управлении ФСИН подтвердили, что Марцинкевич был обнаружен мертвым, в ведомстве назначили внутреннюю проверку, передает «РИА Новости».

Тело Марцинкевича нашли в одной из одиночных камер следственного изолятора № 3 в., где он находился перед отправкой в Москву. По данным Baza, Максим оставил предсмертную записку, содержание которой пока неизвестно.

Адвокат Марцинкевича Иван Северович не смог подтвердить РБК смерть подзащитного. «Пока могу сказать, что он ехал в Москву, там появилось новое дело. Он написал явку с повинной, якобы за преступление 1999 года, когда ему было 15 лет», — заявил Северович.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ ФСИН России по Челябинской области.